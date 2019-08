La decisión fue tajante: la figura de la Reina Nacional del Sol desde el próximo año será parte del pasado, ya que en la nueva edición de la fiesta se sustituirá ese concepto por el de una embajadora.

"Hemos hecho transformaciones importantes. Hace ya años que venimos trabajando el hecho de que no prevalezca el concepto estético en la elección", comenzó diciendo la ministra Grinszpan. "Este año justamente hemos colocado un slogan importante: 'Reina de tu propia vida'. El tema de este año es la evolución, Ya habíamos cambiado costumbres, por ejemplo, en los desfiles que las chicas hacen ante la sociedad ya no hay vestidos de noche, sino ropa más casual y urbana".

"Hemos escuchado a diferentes instituciones y también las expresiones de la gente en las redes sociales, y decidimos dejar que sea el concepto de 'reina' el que represente a la persona que tiene que hablar y representar a la provincia de San Juan turísticamente; para que sea una embajadora: una persona que más allá de lo estético, de la edad que tenga, de que sea casada, soltera, embarazada o madre; sea una persona que tenga la capacidad de comunicar su pasión por San Juan y pueda trabajar en las ferias codo a codo con el equipo", siguió la funcionaria.

Además de los cambios en la figura de la candidata, cada mujer que se presente tendrá que presentar un proyecto social, turístico o cultural para su departamento y poder defenderlo: esto será tenido en cuenta a la hora de elegir una embajadora para San Juan.

"Al cambiar el nombre de 'reina' al de 'embajadora', el concepto de la capa, el cetro y la corona no entra. Lo estético puede existir, no estamos en contra de esto. Pero no puede ser el peso específico de esa representatividad", especificó la ministra provincial.

