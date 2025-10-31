Descuento en vuelos nacionales y al exterior: la nueva promoción de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas ofrece descuento en vuelos para recorrer el país y también para viajar a destinos internacionales.

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva campaña de descuentos y facilidades de pago destinada a incentivar la compra de vuelos antes del inicio de la temporada alta. La promoción ofrece un 10 % de descuento sobre la tarifa base en todos los vuelos, tanto dentro del país como hacia destinos internacionales.

Además, quienes adquieran pasajes para vuelos domésticos podrán aprovechar la opción de pago en cuotas sin interés, una ventaja importante en el contexto económico actual.

Detalles de la promoción de Aerolíneas Argentinas Período de compra: desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas.

Fechas de viaje válidas: para volar a partir del 28 de octubre y regresar antes del 18 de diciembre de 2025. No aplica para fechas de temporada alta ni durante las Fiestas.

Descuento: el 10 % se aplica sobre la tarifa base (no incluye impuestos ni tasas) y es válido en todas las clases —turista, premium economy y business— para vuelos directos operados por Aerolíneas Argentinas.

Condiciones: la promoción rige para pasajes de ida o de ida y vuelta, tanto para adultos como para menores e infantes. No se acumula con otras ofertas o promociones.

Dónde comprar: los boletos pueden adquirirse a través del sitio web oficial, las oficinas comerciales, los aeropuertos o el centro de atención telefónica de la empresa. aerolineas-argentinas Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos con descuento. Archivo Para los vuelos nacionales, además del descuento, la posibilidad de financiar el pago sin interés facilita que más pasajeros puedan organizar escapadas o viajes dentro del país antes de fin de año.

En el caso de los vuelos internacionales, el beneficio del 10 % de descuento también aplica, aunque sin la alternativa de pago en cuotas sin interés. En todos los casos, el precio final se expresa en pesos argentinos.