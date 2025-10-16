Aerolíneas Argentinas saca preventivamente ocho aviones luego de la falla en el vuelo con destino a Córdoba

La compañía aérea confirmó la suspensión preventiva de ocho aeronaves equipadas con motores CFM, luego de la falla que obligó al vuelo AR1526 regresar de emergencia.

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión temporal de ocho aviones Boeing 737-800, tras detectarse una falla técnica en los motores de una de sus aeronaves que cubría la ruta Buenos Aires–Córdoba. El incidente, registrado en el vuelo AR1526 que despegó el miércoles desde Aeroparque Jorge Newbery, obligó al piloto a regresar de emergencia minutos después del despegue.

Qué explicó Aerolíneas Argentinas Según explicó la empresa en un comunicado oficial, la decisión tiene carácter preventivo y está dirigida exclusivamente a los propulsores fabricados por la compañía CFM, un consorcio integrado por GE Aerospace y Safran Aircraft Engines. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró la compañía.

Así fue el momento de la falla que tuvo el avión con destino a Córdoba El Avión de Aerolíneas Que Se Desvió Por Una Falla Mecánica Luego De Despegar X El Comité de Seguridad de Aerolíneas Argentinas, integrado por sus máximas autoridades y especialistas técnicos, fue el encargado de aprobar la suspensión de las operaciones hasta completar una inspección exhaustiva de las turbinas. “Se trata de propulsores con un tipo específico de componente que provocó estas fallas”, precisaron.

Desde la aerolínea destacaron que no hubo heridos ni situaciones de riesgo para los pasajeros o la tripulación, y que el regreso del vuelo a Aeroparque se realizó de manera controlada y segura, siguiendo los protocolos establecidos por la autoridad aeronáutica.

avion aerolineas argentinas volando Alf Ponce Mercado / MDZ Aerolíneas Argentinas informó además que los vuelos programados para las próximas jornadas podrían sufrir reprogramaciones mientras se completan las tareas de revisión y mantenimiento. “La prioridad es garantizar los más altos estándares de seguridad operacional”, remarcaron.