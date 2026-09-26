Derrumbe y árboles flotando: así quedó una ladera que cayó sobre el lago Nahuel Huapi

Las intensas lluvias que afectan a la región desde la noche del miércoles provocaron un importante derrumbe en una de las laderas del Cerro Macal, a orillas del lago Nahuel Huapi , en el tramo comprendido entre Puerto Bahía Brava y el Bosque de Arrayanes.

El desprendimiento se produjo en un sector del perilago al que solo se puede acceder por vía lacustre. El movimiento de tierra arrastró árboles y vegetación y modificó de manera visible la fisonomía de la ladera.

Las primeras imágenes del fenómeno fueron registradas desde una embarcación que navegaba por el lago y luego difundidas por Diario Andino. En ellas puede observarse la superficie afectada y la magnitud del desplazamiento sobre el cerro.

El movimiento de la ladera también provocó que numerosos árboles y restos de vegetación terminaran en el agua. Esta situación impidió que la embarcación pudiera acercarse demasiado a la costa para observar el sector afectado.

“No pudimos acercarnos más a la costa porque se veía que hay muchos árboles en el agua flotando y eso puede averiar la embarcación”, explicó uno de los navegantes que logró registrar el desprendimiento.

El fenómeno también generó el ensanchamiento de una caída de agua que atraviesa ese sector del cerro, en medio de las condiciones climáticas que se mantienen en la zona.

Un sector sin acceso terrestre

El punto donde ocurrió el derrumbe se encuentra sobre una de las laderas del Cerro Macal, en el perilago ubicado entre Puerto Bahía Brava y el Bosque de Arrayanes. Al tratarse de un área sin acceso terrestre, las imágenes pudieron obtenerse únicamente desde el lago.

El desprendimiento se produjo luego de varias horas de lluvias intensas, que comenzaron durante la noche del miércoles y afectaron distintos sectores de la región cordillerana.

Por el momento, el cambio más evidente se observa en la propia ladera, donde el desplazamiento de tierra dejó una superficie diferente a la que presentaba antes del fenómeno.

Las imágenes permitieron dimensionar el impacto del derrumbe y muestran también la presencia de árboles y otros restos que quedaron flotando en el lago Nahuel Huapi.