"Berlín Berlín": teatro y humor físico que conquistan Buenos Aires

Berlín Berlín entiende que la risa también puede construirse con arquitectura escénica, ritmo y cuerpos en movimiento. En esta comedia, el teatro se vuelve una maquinaria de precisión donde cada puerta, tropiezo, mirada y desplazamiento participa de un mecanismo cómico que exige entrega absoluta.

La obra de Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras, ganadora del Premio Molière 2022 a la Mejor Comedia, propone una historia de espionaje, amor y equívocos situada en el Berlín Oriental de la Guerra Fría. Emma y Ludwig intentan escapar hacia Occidente a través de un pasadizo secreto, pero la aparición de un agente de la Stasi que se enamorado de Emma transforma el plan en una sucesión de confusiones, persecuciones, secretos y revelaciones. La versión argentina, dirigida por Corina Fiorillo, conserva esa estructura de relojería francesa y la convierte en una experiencia escénica de ritmo sostenido en un acto. El reconocimiento institucional acompaña el fenómeno: Berlín Berlín obtuvo ocho nominaciones a los Premios ACE 2026. La obra compite como Mejor Comedia y también aparecen nominados Fernanda Metilli como actriz de comedia, Pablo Rago como actor de comedia, Corina Fiorillo en dirección de comedia, Lucía Adúriz Bravo, Juan Pablo Geretto y Maxi de la Cruz en rubros de actuación, además de Gonzalo Córdoba Estévez por escenografía. Pero la verdadera medida del espectáculo no está en la cantidad de nominaciones sino en lo que sucede durante la función: una maquinaria teatral que necesita que todos sus engranajes funcionen al mismo tiempo.

Una comedia construida sobre el vértigo En Berlín Berlín cuando la palabra deja de ser el centro y el cuerpo toma el comando, los gags no aparecen como recursos aislados entre una escena y otra: están integrados a la dramaturgia y hacen avanzar la acción. Una entrada a destiempo, una puerta que se abre en el instante equivocado, una persecución que se deforma, un personaje que intenta esconderse mientras otro aparece por el lugar menos conveniente. La comicidad surge de la acumulación y, sobre todo, de la precisión. Eso exige actores capaces de sostener una partitura física sin que se perciba como una coreografía mecánica. El elenco responde con una energía homogénea y una notable capacidad para entrar y salir del absurdo sin perder nunca la lógica interna de sus personajes. Maxi de la Cruz, Juan Pablo Geretto, Lucía Adúriz, Daniel Campomenosi, Andrés Vicente y Marcelo Savignone aportan diferentes registros al dispositivo cómico y consiguen que la obra mantenga variedad aun cuando el mecanismo del enredo se acelera.

Fernanda Metilli tiene una presencia especialmente eficaz. Su composición encuentra el equilibrio entre la comicidad corporal y una personalidad escénica que nunca se reduce al gag. Hay en su trabajo una precisión gestual que permite que incluso una reacción mínima tenga consecuencias cómicas, encuentra una extraordinaria precisión para trabajar la elasticidad del cuerpo y las variaciones de ritmo. Metilli entiende que, en una comedia de este tipo, no siempre hay que buscar la risa: muchas veces alcanza con sostener con absoluta seriedad una situación imposible. Pablo Rago, por su parte, trabaja desde otro lugar. Su comicidad nace con frecuencia del contraste entre la naturalidad del personaje y el progresivo descontrol de las circunstancias. Hay un trabajo muy fino sobre el desconcierto, sobre esa dificultad de comprender qué está ocurriendo mientras todo alrededor parece avanzar a una velocidad mayor. Esa aparente sencillez requiere dominio del tiempo escénico y una enorme confianza en el compañero. La química entre ambos es uno de los motores de la función. No necesitan subrayar permanentemente el chiste: muchas veces la risa aparece precisamente porque permiten que el mecanismo avance y esperando el momento exacto para intervenir. Hay que hacer un pequeño apartado en Marcelo Savignone como responsable del diseño de gags y del trabajo físico no es un dato menor. La experiencia de Savignone no aparece entonces como un agregado externo, además forma parte del elenco. Esa doble condición permite pensar su aporte no solamente desde afuera, como diseñador de situaciones físicas, sino desde la experiencia concreta de estar dentro de una maquinaria que exige responder corporalmente a los demás. Su cuerpo no se mueve porque sí: entra, sale, cae, espera, se esconde, choca y vuelve a aparecer con una función precisa dentro de la escena. El gag tiene entonces una dimensión casi musical. Su recorrido en la formación y el entrenamiento actoral, especialmente vinculado con el teatro físico y con una concepción del actor como cuerpo expresivo, aporta herramientas para que los gags no queden reducidos a una sucesión de movimientos aislados. Hay una lógica interna en cada acción: el cuerpo anticipa, contradice, prolonga o desmiente aquello que las palabras están contando. Ese trabajo permite que el humor físico tenga espesor teatral. No se trata solamente de provocar una risa inmediata, sino de conseguir que cada desplazamiento tenga una consecuencia sobre el siguiente. El cuerpo se convierte así en una segunda escritura de la obra. Un gran acierto de la directora Corina Fiorillo en la construcción del equipo y las necesidades de la puesta.

Una puesta que convierte el espacio y el texto en mecanismo El texto trabaja con una estructura clásica de la comedia de puertas: esconderse, aparecer, confundir identidades, escuchar detrás de ellas, entrar cuando no corresponde y tratar de salir de una situación que se vuelve progresivamente más compleja. Lo interesante es que la obra no pretende reinventar ese mecanismo, sino llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Su eficacia está en la acumulación. Cada información nueva modifica lo que el espectador acaba de entender y cada personaje parece saber una parte diferente de la historia. De allí nace una especie de geometría del equívoco donde el público siempre tiene un poco más de información que algunos personajes y, a la vez, menos de la necesaria para anticipar el siguiente desastre. El texto necesita velocidad, pero también respiración. Y allí aparece una de las claves de la puesta: saber cuándo acelerar y cuándo dejar que una situación madure antes de llevarla al próximo golpe de efecto. La dirección de Corina Fiorillo entiende que una comedia de esta naturaleza no puede permitirse tiempos muertos. La propia directora trabajó especialmente sobre el tempo, la precisión y la necesidad de que determinados fragmentos no se demoraran. Esa búsqueda se percibe en una puesta que funciona como una carrera cuidadosamente administrada. Fiorillo imprime además una dinámica actoral que termina siendo una de las marcas de la obra. No se trata simplemente de llevar a los actores hacia una mayor velocidad, sino de construir una circulación permanente de energías.