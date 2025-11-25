Demoras y tensión en el tren Sarmiento: un operativo en Flores colapsó los andenes en hora pico

El tren Sarmiento registró fuertes demoras este martes por la mañana tras un operativo de emergencia en Flores.

El comienzo de semana tras un fin de semana largo se inició con una mañana complicada en el tren Sarmiento. En plena hora pico, decenas de pasajeros se agolparon en los andenes y protagonizaron empujones, gritos y forcejeos para intentar subir a los vagones apenas se abrieron las puertas. En un video captado por un móvil de televisión se observó cómo varios trabajadores intentan ingresar a la formación para evitar quedar varados una vez más.

Qué provocó la demora del tren Sarmiento Según informaron fuentes oficiales, el servicio circuló con fuertes interrupciones debido a un incidente registrado en el barrio porteño de Flores. Allí, un hombre de 32 años fue asistido en el paso peatonal de Venancio Flores y Emilio Lamarca, lo que obligó a intervenir a bomberos, personal policial y al SAME. Tras ser evaluado por los profesionales, se confirmó que no sufrió lesiones ni había sido impactado por el tren.

Tren Sarmiento Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona, la circulación ferroviaria quedó reducida y el flujo de trenes hacia Once se volvió irregular. La disminución en la frecuencia derivó rápidamente en andenes saturados y largas esperas, dificultando el ingreso de los usuarios a las formaciones.

El hombre quedó bajo custodia policial, aunque no fue trasladado a ningún centro de salud tras determinarse que no necesitaba atención médica adicional.