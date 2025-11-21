Caos, demoras y choques en el primer día del finde XXL: más de 18 km de fila camino a la Costa Atlántica
Este viernes, primer día del fin de semana largo, se registraron varios choques que, a su vez, provocaron demoras en la Ruta 2, camino a la Costa Atlántica,
Comenzó el fin de semana largo XXL, y los porteños ya emprendieron viaje hacia la Costa Atlántica. Sin embargo, lo que debía ser una salida para relajar y despejar, se vio afectada por diversos choques que, a su vez, provocaron demoras en la Ruta n° 2.
De acuerdo con lo informado por TN, esta mañana, hay al menos 18 kilómetros de fila de autos demorados debido a los siniestros viales camino a la Costa.
Noticia en desarrollo...