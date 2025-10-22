Demoras en el nudo vial: cuánto durarán las tareas y por qué se hacen en hora pico

Dentro de las obras de paisajismo, ejecutadas en conjunto con Vialidad Provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, entre miércoles y viernes se colocarán champas de césped, lo que generará restricciones en el tránsito.

Si bien el inicio de las tareas estaba previsto para las 6.30, Ivanna Klimisch , subdirectora de Espacios Verdes de Guaymallén , confirmó demoras. Recién pasadas las 7.30 - horario pico para el ingreso a Ciudad - comenzaron los trabajos de descarga.

Consultada por la elección del horario para realizar el operativo, la funcionaria aseguró que intentaron que fuera "lo más temprano posible".

"Tratamos que sea lo más temprano posible. El horario tiene que ver con la logística de los proveedores, la champa es un cultivo y tiene determinadas condiciones para cosecharse. El envío depende del proveedor", inició en diálogo con MDZ Radio .

Y agregó: "No es conveniente hacerlo de noche por la operatividad del personal. No se visualiza bien. No es óptima la iluminación del nudo para trabajar de noche y hacer un trabajo prolijo".

La restricción del tránsito en el nudo vial

Las tareas debían iniciar 6.30, pero la descarga de las champas recién empezó cerca de las 8. Según explicó Klimisch, las restricciones en el tránsito no deberían superar los 30 minutos, tiempo en el que permanecería el camión estacionado en el sector. Luego, se seguirá trabajando lo que resta del día, pero sin restricciones para los vehículos que circulen por la zona.

Estas tareas continuarán hasta el viernes 24 de octubre, incluyendo trabajos en los canteros con la colocación de plantas de bajo consumo hídrico. Las obras comenzaron hace poco más de dos meses con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y un plan paisajístico, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad urbana del principal acceso al área metropolitana.

Obras nudo vial Las tareas en el nudo vial se extenderán hasta el viernes. Mercedes Gómez

"Se descarga el material y después el trabajo se hace durante todo el día sin interferir en el tránsito. Hay una restricción de un carril, en el costado este que está pegado al nudo", confirmó la funcionaria.

Participa del opertaivo personal de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial para ordenar la circulación vehicular. Solicitan a los conductores que extremen las medidas de precaución al transitar por la zona.