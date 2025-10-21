Intentó robar un comercio de Ciudad, escapó al complicarse la situación, pero fue detenido: tenía antecedentes

Un delincuente fue detenido tras un intento frustrado de robar un local comercial en Ciudad. Al identificarlo, los efectivos notaron un extenso prontuario.

Durante la tarde de este lunes, un hombre de 37 años terminó detenido tras intentar robar un local comercial en Ciudad de Mendoza. El delincuente se dio a la fuga cuando la víctima del robo pidió ayuda, y al momento de su detención, se notificó que se trataba de un sujeto con un amplio prontuario delictivo.

La dueña del comercio, ubicado sobre calle Coronel P. Plaza, informó el hecho por medio de la línea de emergencias 911. Según su testimonio, el hecho tuvo lugar sobre las 19, cuando un hombre entró al negocio y comenzó a amenazar a la víctima para intentar llevarse la recaudación del local.

Sin embargo, cuando la mujer comenzó a pedir ayuda a los gritos, el sujeto huyó del lugar.

Detención y averiguación de antecedentes Poco después de que se alertará a las autoridades, personal policial, en colaboración con uniformados de la Unidad de Investigaciones Departamental (UID), lograron interceptar al delincuente en el cruce de las calles San Martín y Coronel P. Plaza.

Una vez detenido, los efectivos procedieron a identificarlo, constatando que se trataba de un malviviente con un amplio prontuario delictivo, donde se incluyen antecedentes por robo agravado, lesiones graves y portación ilegal de arma.