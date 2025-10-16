Atención: Edemsa anunció cortes de luz en Ciudad y otros tres departamentos para este viernes
Según el cronograma de mantenimiento preventivo, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 17 de octubre. Esto debido a tarea de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cuatro los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico este viernes en distintos momentos de la jornada: Ciudad, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 17/10
Ciudad
- Entre calles Tupungato, Sierra Pintada, Avenida Cooperativa y Padre Llorens. Entre calles Potrerillos, El Fortín, Punta de Vacas y Padre Llorens. De 9.00 a 12.00 h.
Tupungato
- Entre calles El Álamo y Guiñazú. En el barrio Santa Ana; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.
- En el callejón Comunero, hacia el norte de calle Estancia Silva. En Bodegas Esmeralda y Per Se Vines. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles La Quebrada y Cerro Nevado. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles N°1, Línea Ancha, Diamante y callejón Granizo; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles La Vilina y Santa Teresa; Rama Caída. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; en Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 15.00 h.