Presenta:

Sociedad

|

cortes de luz

Atención: Edemsa anunció cortes de luz en Ciudad y otros tres departamentos para este viernes

Según el cronograma de mantenimiento preventivo, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 17 de octubre. Esto debido a tarea de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son cuatro los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico este viernes en distintos momentos de la jornada: Ciudad, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Te Podría Interesar

Cortes de luz programados para este viernes 17/10

Ciudad

  • Entre calles Tupungato, Sierra Pintada, Avenida Cooperativa y Padre Llorens. Entre calles Potrerillos, El Fortín, Punta de Vacas y Padre Llorens. De 9.00 a 12.00 h.

Tupungato

  • Entre calles El Álamo y Guiñazú. En el barrio Santa Ana; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.
  • En el callejón Comunero, hacia el norte de calle Estancia Silva. En Bodegas Esmeralda y Per Se Vines. De 14.30 a 18.30 h.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/1978944254643687563&partner=&hide_thread=false

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calles La Quebrada y Cerro Nevado. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles N°1, Línea Ancha, Diamante y callejón Granizo; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la Ruta Nacional N°143, entre calles La Vilina y Santa Teresa; Rama Caída. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; en Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 15.00 h.

Archivado en

Notas Relacionadas