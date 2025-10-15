Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de Mendoza en distintos momentos de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 16 de octubre y son siete los departamentos que se verán afectados. Esto tiene que ver con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de servicio eléctrico realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, habrá afectación del servicio en transitadas zonas de Guaymallén; también en Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael, en distintos momentos de la jornada.
Cortes de luz programados para este jueves 16/10
Guaymallén
- En la intersección de calles Tomás Godoy Cruz con Ecuador y zonas aledañas. De 9.00 a 12.30 h.
- Entre calles Godoy Cruz, Ecuador, Avellaneda y Pedro del Castillo. De 9.10 a 12.40 h.
- Entre calles Olascoaga, Mitre, Godoy Cruz y Lavalle. Entre calles Malvinas Argentinas, Rafael Obligado, Emilio Civit y Mitre; San José. De 8.30 a 12.30 h.
Las Heras
- En calle Los Algarrobos, hacia el este de Paso Hondo y zonas aledañas; El Borbollón. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de calle San Martín con Besares y zonas aledañas. En la intersección de calle Islas Lennox con Islas Georgias del Sur y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.30 h.
Maipú
- Entre calles José Correa, Boedo, Barcala, Padre Vázquez y zonas aledañas. De 8.45 a 14.45 h.
- En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 25 de Mayo Oeste. En loteo Club de Campo y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.
Cortes en el Sur y el Valle de Uco
Tupungato
- En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y Estación Transformadora Zampal; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Costa (o La Estancia), entre calle La Vencedora y bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Rosario Bustos de Zapata, hacia el norte de Chacón. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°222; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Cubillos, entre Rodríguez y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle La Arenina, entre Tolosa y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.