Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en tres departamentos de la provincia durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 11 y domingo 12 de octubre. La empresa continúa con las tareas de mantenimiento preventivo que realiza de manera diaria y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son tres los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos del fin de semana: Tupungato, Tunuyán y Ciudad.
Cortes de luz programados para este sábado 11/10
Tupungato
- En calle Doña Anita, hacia el este de Ruta Provincial N°99. En Alto Real Viñedos y zonas aledañas; El Totoral. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Mariano Moreno, Democracia, San Martín y Entre Ríos. Entre calles Democracia, La Argentina, San Martín y Roca. De 14.30 a 18.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 12/10
Ciudad
- Entre calles Perú, Colón, Manuel Belgrano y Montevideo. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calles Reina y Barrera Antonio; Colonia Las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.