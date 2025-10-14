Atención: habrá cortes de luz en Las Heras, Luján de Cuyo y cuatro departamentos más este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 15 de octubre y son seis los departamentos que se verán afectados. El motivo es que la empresa de electricidad realiza tareas de mantenimiento preventivo de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael a lo largo de la jornada.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados este miércoles 15/10
Las Heras
- En la Ruta Provincial N°20, hacia el oeste de calle Los Huarpes y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Ing. Balloffet, Hipólito Yrigoyen, Neuquén y 12 de Octubre. Entre calles Lisandro Moyano, Mathus Hoyos, Guido Spano, Balloffet y adyacencias. De 14.30 a 18.30 h.
Luján
- En calle Roque Sáenz Peña, entre La Florida y Embalse de Potrerillos; Vistalba. De 14.10 a 16.10 h.
- En la intersección de calles Orsini y Darragueira y cercanías; Chacras de
- Coria. De 9.30 a 13.30 h.
- Hacia el oeste de calle San Martín Sur, en el barrio Palmares Valley y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Darragueira, entre Laprida y Besares. Entre calles Malvinas, Río Seco Viamonte, Besares, Darragueira y zonas Aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Tropero Sosa, Hermandad, 25 de Mayo Este y José María Irusta. De 8.45 a 14.45 h.
- Entre calles Chacras, Santa Clara, Ruta Nacional N°7, Ruta Provincial N°50 y adyacencias; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.
También se anuncian cortes en el Valle de Uco y el Sur de Mendoza
Tupungato
- Entre calles La Costa y La Vencedora; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°88, entre Ruta Provincial N°40 Norte y calle La Blanca; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Bernardo Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Namuncurá, Eugenio Bustos, José Hernández y Ciudad Centro. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles El Indio, Quiroga, 3 de Febrero, Pública N°22 y zonas aledañas; El Cepillo. De 11.00 a 15.00 h.
San Rafael
- En calle Circunvalación, entre San Pedro y Ruta N°143; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Paula Albarracín de Sarmiento. De 8.30 a 12.30 h.
- En el Club de Náutica y Pesca Los Reyunos; Villa 25 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Artero, hacia el sur de Zabatieri; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.