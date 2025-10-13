Del Congreso a las aulas: cómo la violencia política enseña a agredir

Los discursos agresivos en la política moldean el comportamiento social: la violencia simbólica se transforma en práctica cotidiana en las aulas.

Si permitimos que la pedagogía del agravio se imponga desde arriba, condenamos a futuras generaciones a una convivencia basada en miedo y confrontación.

El Parque Cívico de Mendoza se convirtió en la dolorosa escena de una realidad que no podemos ignorar: un adolescente de 16 años terminó en terapia intensiva tras una brutal pelea entre alumnos de distintos colegios. Mientras en la aulas aplican sanciones y talleres, surge una pregunta clave: ¿qué licencia social e institucional estamos otorgando a los jóvenes para resolver conflictos con agresión, verbal o física?

La violencia juvenil no surge de un vacío. Es un fenómeno multicausal: exclusión social, desestructuración familiar y problemas de salud mental son factores determinantes. Hoy, sin embargo, se suma un catalizador simbólico: el ejemplo de líderes que convierten el agravio en estrategia y el destrato en virtud, enseñando a los jóvenes que humillar y confrontar es la forma de ganar visibilidad y reconocimiento.

La Criminología de la Imitación: la agresión como performance La Criminología del Aprendizaje Social demuestra que la violencia no es innata: se aprende por modelado y se refuerza cuando produce resultados. Hoy, el ejemplo que predomina no es el del autocontrol, sino la humillación pública y los insultos sistemáticos de la clase dirigente.

peleas-de-adolescentes Archivo. Cuando figuras de poder transforman el debate en un ring de insultos y la confrontación en performance mediática, el mensaje que reciben los jóvenes es claro: la agresión, verbal o física, es un atajo eficaz para ser vistos y ganar reconocimiento. En aulas y redes, los adolescentes replican esta dinámica: no buscan convencer con ideas, sino humillar para obtener atención. La agresión se convierte en performance y el agravio, en marca de identidad.

El aula como espejo de la política En este ecosistema, los adolescentes enfrentan un dilema crucial: ¿seguirán a líderes que insultan y promueven la agresión, o a padres y docentes que fomentan el respeto y el diálogo? La respuesta definirá si la escuela se transforma en un espacio de aprendizaje cívico o en un espejo deformante de la política más ruin.