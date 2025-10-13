Vecinos de La Favorita y alrededores reclaman por falta de agua y respuestas

Barrios como La Favorita, Nueva Generación y Cipolletti llevan varios días sin agua. Desde Aysam atribuyen el problema a un fallo en la estación de bombeo.

Los barrios Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer y San Francisco también reportan falta de suministro de agua. Aysam asegura que el problema está en vías de solución.

La falta de agua en distintos barrios de Mendoza generó malestar entre los vecinos, que desde el fin de semana reportan cortes prolongados y baja presión. Los mensajes en grupos comunitarios se multiplicaron: “Es una burla, no pueden tener todo un barrio sin agua por tanto tiempo”, expresó una vecina del barrio La Favorita.

En otros barrios como Nueva Generación, Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Cipolletti y San Francisco, los reclamos se repiten. “De dónde vamos a sacar reservas ahora si ya no hay nada”, comentó otra usuaria, mientras otros se quejaron por la falta de camiones cisterna y por no poder realizar tareas básicas de higiene.

Desde la empresa Aysam, informaron que el inconveniente se debe al bajo nivel en la cámara de la estación de bombeo La Favorita, causado por la recuperación del acueducto de 750 milímetros proveniente de La Puntilla. “Actualmente estamos realizando purga y trabajos de regulación”, señalaron.

La situación se volvió desesperante para muchas familias. “Vamos a tener que empezar a sacar de pozos también, no nos va a quedar otra”, comentó un vecino que cuestionó la falta de planificación de la empresa estatal.

aysam anuncio obras Aysam informó un corte imprevisto por baja presión en la estación de bombeo, pero los vecinos aseguran que llevan más de tres días sin agua. A pesar de los trabajos anunciados por Aysam, la presión sigue siendo irregular. “Enfrente de mi casa que vivo en el barrio Nueva Generación hace rato que sale agua por la calle, y a nosotros todavía ni una gota”, relató Selene, vecina que está atravesando esta misma situación.