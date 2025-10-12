Del "no hablar con extraños" al QR trucho: guía de ciberseguridad diaria
Consejos claros para pagar sin riesgos, evitar phishing y fraudes con QR, cuidar Home Banking y WhatsApp, y blindar tarjetas llaves RFID y el auto hoy.
Desde la infancia se nos enseña y educa con reglas de conducta para nuestra autoprotección, tales como “No hablar con extraños en la calle”, “No aceptar golosinas de extraños”. Si nos perdemos acudir de inmediato a un policía. En el mundo actual, tan necesarias como estas reglas de autoprotección analógicas, resulta indispensable conocer qué medidas de ciberseguridad debemos adoptar.
Ciberseguridad en un mundo híbrido, presencial y virtual
Pocas recomendaciones se suelen otorgar en el campo de la ciberseguridad a diario. Incluso algunos suelen resultar muy evidentes y hasta obvias, tales como: “No comparta su contraseña con terceros”, “No solicite ayuda de extraños en cajeros automáticos”. Sin embargo, la ciberseguridad personal resulta mucho más amplia y con solo algunas recomendaciones puede elevarse el nivel de protección personal.
Te Podría Interesar
Ciberseguridad de pagos electrónicos
En la era de los pagos electrónicos y disminución del dinero en efectivo, el riesgo mas elevado no es recibir un billete falso, sino ser blanco de una maniobra de fraude informático o defraudación informática, por ello, varios consejos de ciberseguridad.
- Elija siempre pagar con tarjeta de crédito y no de débito. Si el pago se duplicó, o si su tarjeta fue clonada o duplicada, usted tendrá un mes para desconocer la operación, si realizo la operación con tarjeta de crédito. Por el contrario, si el pago la efectuó con tarjeta de débito, el dinero será debitado automáticamente de su cuenta de caja de ahorro o cuenta corriente y usted deberá reclamar al banco y aguardar varios días a que se lo reintegre en caso de que le otorgue la razón.
- Proteja sus tarjetas de crédito con chip de contacto o radio. Las tarjetas de crédito de radio frecuencia (RFID) o contacto, pueden ser activadas por proximidad de un celular activado con frecuencia NFC a menos de 10 a 15 cm de distancia. Lleve sus tarjetas de crédito y débito (RFID) en una billetera Faraday o antiestática, o recubra sus tarjetas con papel aluminio.
- Pago mediante el teléfono celular inteligente por escaneo de código QR. Para el pago con código QR, solicite que generen un código QR digital en el momento. No escanear códigos QR pegados en mesas de bares, cafés, restaurantes o colocados en trípticos sobre la mesa o el mostrador. Muchos de ellos, puede ser apócrifos o falsos, otorgando acceso a su celular y a sus modos electrónicos de pago. No escanear códigos QR pegados en la vía pública. Los códigos QR pegados en la vía pública ofreciendo descuentos o los beneficios suelen ser el principal vector de estafas y defraudaciones.
- No acceder al Home Banking desde una WiFi pública. No acceder al Home Banking para realizar pagos o transferencias desde la WiFi de un bar, restaurante, café, aeropuerto, puerto, estación de buses. La WiFi pública suele ser empleada por personas que verifican quien se conecta a fin de identificar si van a realizar pagos, con el objeto de acceder ilegítimamente al teléfono celular inteligente y la cuenta de caja de ahorro del Home Banking. En el caso de desear pagar desde el Home Banking, conectarse con paquete de datos propio.
Ciberseguridad de comunicaciones electrónicas
- No atender llamadas de números desconocidos o no registrados. Generalmente las llamadas directas desde números desconocidos, privados o no registrados son estafas. Si alguien realmente desea comunicarse con usted, y no lo tiene registrado, procederá a dejarle un mensaje de voz, o enviarle un mensaje a través de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, Signal, etc) No ingrese a links o accesos directos enviados por supuestas entidades bancarias a su correo electrónico o mensajería instantánea. Nunca una entidad bancaria, financiera, o comercial, le enviará un link de acceso. Estas suelen ser técnicas de defraudación mediante phishing. Si desea actualizar sus datos le aconsejaran que ingrese a la página oficial del banco, jamás a un link
- Nunca brinde claves o números en conversaciones telefónicas. En el caso de atender una llamada telefónica, en donde es contactado por un supuesto agente comercial, un potencial oficial de banco, un funcionario del gobierno, que le solicita que por favor, le lea los seis números que le han llegado por mensaje de texto (SMS), nunca, jamás se los brinde o lea siquiera. Esos seis números son el código de verificación de dos pasos de su mensajería instantánea de WhastApp. En caso de brindarlos, lo que ocurrirá es que su WhatsApp será suplantado por otra persona y usted perderá el WhatsApp con ese número de línea telefónica.
Ciberseguridad de la privacidad y anonimato
- Apagar el Bluetooth en lugares públicos. En bares, restaurantes, confiterías, aeropuertos, apague el Bluetooth, si no lo está usando en auriculares o smartwatch; dado que constituye un vector de ingreso fácil por parte de terceras personas. Los accesos ilegítimos o hacheos mediante Bluetooth se han incrementado luego de la pandemia de Covid-19. Las llaves de radiofrecuencias (RFID) manténgalas alejadas del contacto o cercanía de teléfonos celulares inteligentes de terceros. En el caso de no poseer llaves físicas en su domicilio y tener llaves de RFID, evite que terceros puedan copiar la radiofrecuencia con solo aproximar su celular activando la frecuencia NFC.
- Constate el cierre y activación de alarma de su vehículo. Cuando descienda de su automóvil y encienda la alarma con el control a distancia de la llave, confirme que haya cerrado manualmente. El motivo es que hoy suelen utilizarse inhibidores de señal o Jammers, que bloquean el cerrado y activación de alarma del vehículo.
* Carlos Christian Sueiro. Profesor de criminalidad informática, doctor en derecho penal, especialista en derecho penal y abogado con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires.