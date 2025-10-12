Del "no hablar con extraños" al QR trucho: guía de ciberseguridad diaria

Consejos claros para pagar sin riesgos, evitar phishing y fraudes con QR, cuidar Home Banking y WhatsApp, y blindar tarjetas llaves RFID y el auto hoy.

Desde la infancia se nos enseña y educa con reglas de conducta para nuestra autoprotección, tales como “No hablar con extraños en la calle”, “No aceptar golosinas de extraños”. Si nos perdemos acudir de inmediato a un policía. En el mundo actual, tan necesarias como estas reglas de autoprotección analógicas, resulta indispensable conocer qué medidas de ciberseguridad debemos adoptar.

Ciberseguridad en un mundo híbrido, presencial y virtual Pocas recomendaciones se suelen otorgar en el campo de la ciberseguridad a diario. Incluso algunos suelen resultar muy evidentes y hasta obvias, tales como: “No comparta su contraseña con terceros”, “No solicite ayuda de extraños en cajeros automáticos”. Sin embargo, la ciberseguridad personal resulta mucho más amplia y con solo algunas recomendaciones puede elevarse el nivel de protección personal.

Ciberseguridad de pagos electrónicos En la era de los pagos electrónicos y disminución del dinero en efectivo, el riesgo mas elevado no es recibir un billete falso, sino ser blanco de una maniobra de fraude informático o defraudación informática, por ello, varios consejos de ciberseguridad.