Música y Fe: canciones recomendadas para agregar a tu playlist

La música gospel trasciende géneros y fronteras, combinando mensajes profundos con sonidos que llegan directo al corazón. Cada lanzamiento no solo propone una experiencia musical, sino también un viaje emocional que conecta fe, esperanza y humanidad.

A continuación, te presentamos las novedades más destacadas del género durante el mes de septiembre, con historias inspiradoras y propuestas frescas que están dejando huella.

Los reconocidos artistas del género urbano Melvin Ayala y Alex Zurdo unen sus talentos en el lanzamiento de “Más Fuerte”, un tema vibrante que combina energía, fe y esperanza. Este sencillo forma parte del próximo álbum de Melvin, titulado “Atomic”, y promete ser una propuesta que conecte con el público desde el primer beat. Inspirada en la fortaleza que solo Dios puede dar en medio de cualquier circunstancia, la canción nace de las luchas diarias en la fe.

Musicalmente, “Más Fuerte” fusiona el estilo urbano con ritmos modernos y contagiosos, logrando un sonido fresco que invita a moverse. El videoclip, grabado en Orlando, Florida, complementa perfectamente la propuesta visual y espiritual de este sencillo.

Con este lanzamiento, Melvin Ayala y Alex Zurdo presentan un fuerte mensaje que busca llegar a los corazones y preparar el camino para lo que traerá el álbum “Atomic”.

Anna Ly “Hacia el Cielo”

Hacia El Cielo Anna Ly Video Oficial

La cantautora ecuatoriana Anna Ly, radicada en Miami,Fl presenta su nuevo sencillo “Hacia el Cielo”, una propuesta musical que invita a reflexionar sobre el verdadero destino de la vida. Con su característico estilo pop, la artista entrega una canción profunda, cargada de esperanza y propósito eterno. El videoclip, grabado en un aeropuerto y con un avión como escenario principal, muestra a Anna Ly vestida de piloto de combate, simbolizando que aunque enfrentamos batallas en esta vida, Jesús es el capitán que guía hacia el destino final.

Hacia el Cielo_Anna Ly

La producción audiovisual culmina con un mensaje claro y conmovedor: “Súbete a esta nave y sé parte de este viaje hacia la eternidad”, dejando al espectador con una invitación directa a mirar más allá de lo terrenal.

En medio de un mundo lleno de distracciones y rutinas, Anna Ly reafirma su llamado a usar la música como un medio para inspirar fe, esperanza y una perspectiva espiritual en cada oyente.

Evan Egerer Ft. Jaci Velasquez “¡DALE! Praise”

Evan Egerer Ft. Jaci Velasquez "¡DALE! Praise"

Jaci Velásquez, una de las voces más queridas y reconocidas de la música cristiana y el pop latino, marca su esperado regreso a la escena musical. A través de sus redes sociales, la artista anunció con gran emoción el lanzamiento de su nuevo sencillo colaborativo “¡DALE! Praise”, junto al talentoso cantautor Evan Egerer. La noticia ha despertado entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebran este regreso tan esperado.

DALE Praise_Evan Egerer_Jaci Velasquez

El tema es una versión renovada de una canción originalmente escrita y lanzada por Egerer en 2024, ahora reinterpretada como una verdadera fiesta musical. La colaboración destaca por la fusión creativa entre el estilo soul característico de Velásquez y los arreglos pop modernos de Egerer, logrando un sonido fresco, alegre y contagioso.

La palabra “Dale”, en este contexto, significa “dáselo a Dios”, y se convierte en el corazón de esta propuesta musical que celebra la alegría de la fe. Con sonidos contagiosos y melodías llenas de vida. Este regreso marca un reencuentro especial con una artista que siempre ha sabido combinar arte, espiritualidad y autenticidad, dejando una huella imborrable en cada etapa de su carrera.

Jessica Nuñez Ft. Travy Joe "Me enamoré”

Jessica Nuñez - Me Enamoré Ft. Travy Joe

La talentosa cantante dominicana Jessica Nuñez marca su regreso a la escena musical con el lanzamiento de “Me Enamoré”, una colaboración especial junto al reconocido artista urbano Travy Joe. Este sencillo representa una nueva etapa en su carrera, combinando ritmos contagiosos con un mensaje profundo de fe y gratitud. El videoclip fue grabado en Texas, aprovechando distintos escenarios que realzan la esencia esperanzadora y alegre del tema.

Me Enamore_Jessica Nuñez_Travy Joe (1)

Para Jessica Nuñez, cantar va mucho más allá de la música: es un instrumento de transformación. Ella ha visto cómo Dios ha usado canciones para traer sanidad física y espiritual, y “Me Enamoré” es una muestra de esa convicción.

Con esta colaboración junto a Travy Joe, Jessica regresa con fuerza, compartiendo un mensaje que busca tocar corazones y renovar la fe de quienes lo escuchen.

Andy Blue “SOS”

Andy Blue - SOS (Video Oficial)

El cantautor venezolano Andy Blue presenta su nuevo sencillo titulado “SOS”, una canción que nace desde lo más profundo de su corazón y que busca conectar con quienes atraviesan momentos difíciles. Con una interpretación cargada de sentimiento, el artista transforma su vivencia personal en un mensaje que combina vulnerabilidad, fe y esperanza. El videoclip logra plasmar de forma visual la dualidad entre el dolor y la esperanza, amplificando el mensaje espiritual y humano de la canción.

SOS_Andy Blue

Inspirada en la historia real de una persona cercana que luchó contra la depresión y la ansiedad, “SOS” representa ese grito silencioso de ayuda que muchos han sentido, pero que pocas veces logran expresar. A la vez, refleja la respuesta de Dios: un recordatorio de que nunca estamos solos, incluso en medio de la oscuridad.

Con fuerza interpretativa y una gran sensibilidad artística, Andy Blue convierte el dolor en un canto de fe y acompañamiento. “SOS” es un abrazo musical para quienes enfrentan batallas invisibles, y una invitación a creer que la respuesta siempre llega, incluso cuando todo parece perdido.

Alex Martinz Ft. Alex Campos "Vengo a tiempo”

Alex Martinz & Alex Campos - VENGO A TIEMPO (Video Oficial)

El cantante colombiano Alex Martinz presenta su nuevo sencillo “Vengo a tiempo”, una colaboración muy especial con el reconocido artista colombiano Alex Campos. La canción se levanta como un himno al perdón y la restauración, invitando a todos, sin importar su historia, a volver a esos espacios donde uno se siente realmente amado y aceptado.

Vengo a tiempo_Alex Martinz_Alex Campos (1)

Martinz logra conectar con un público más joven y diverso, manteniendo al mismo tiempo la profundidad del mensaje. “Vengo a tiempo” está inspirada en la conocida historia del hijo pródigo, y funciona como una especie de oración hecha canción: un diálogo sincero sobre errores, perdón y segundas oportunidades.

Más allá de lo religioso, este lanzamiento transmite un mensaje universal de reconciliación, esperanza y amor incondicional. Alex Martinz apuesta por una propuesta musical innovadora que busca llegar a corazones abiertos, recordando que siempre es posible regresar a casa, sanar vínculos rotos y empezar de nuevo.

* Ana Pérez Tinedo. Agente de Prensa

Comunicarles