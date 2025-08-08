Decomisaron 420 kilos de carne en mal estado en un trozadero de Las Heras

Fue durante un operativo del Plan Integral contra el Abigeato. La carne estaba fuera de la cadena de frío y el local presentaba graves falencias de higiene.

La carne en mal estado incautada en Las Heras.

Policías secuestraron este viernes 420 kilos de carne en un comercio de Las Heras. Fue durante un operativo conjunto entre la Policía Rural y personal de Bromatología municipal en el marco del Plan Integral contra el Abigeato y el comercio ilegal de productos cárnicos.

La inspección se realizó en un trozadero del departamento, donde se detectó que los productos cárnicos almacenados se encontraban fuera de la cadena de frío y con graves falencias de higiene, lo que los hacía impropios para el consumo humano.

Frente a esa irregular situación, un ayudante fiscal de turno ordenó la identificación de la responsable del local y dispuso el decomiso inmediato.

Destrucción de la carne incautada La carne fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos de Las Heras, ubicada sobre la ruta 40, donde fue desnaturalizada y destruida bajo acta por personal especializado.