De pastelera a influencer: la historia de Vicky Mezquita, la argentina que cautivó a Netflix desde Nueva York

Desde chica, Vicky Mezquita mostró una clara pulsión creativa y su mentalidad emprendedora. Siempre tuvo en claro que, para llegar lejos, tenía que dar todo de sí, combinando trabajo, autenticidad y estrategia. En su adolescencia, creó su propio emprendimiento de pastelería y lo mantuvo hasta que llegó el momento de pensar en qué estudiar. Rápidamente decidió mudarse a Nueva York , para formarse, crecer y mejorar el contenido que venía plasmando en redes sociales . Y, desde entonces, su vida cambió.

Con tal solo 14 años, Mezquita lanzó su propio emprendimiento, llamado VikyBakery, para el que no solo cocinaba tortas por encargo, sino que, también, “diseñaba la marca, pensaba la comunicación, creaba el contenido y gestionaba el negocio”. Sin saberlo, durante los 4 años que duró esa faceta, comenzó a entrenar su visión de negocio. “Ahí aprendí que la creatividad también es estructura, constancia y visión”, expresó Vicky en diálogo con MDZ .

Siempre fue muy activa y estuvo llena de proyectos en la Argentina , pero un viaje a la India le cambió la forma de ver la vida. “A los 16 años hice un intercambio en India que me cambió la cabeza. Entendí la dimensión del mundo, la diversidad cultural y todo lo que todavía quería aprender. Ahí supe que quería vivir en una ciudad intensa, diversa y conectada con la industria creativa y audiovisual”, contó Vicky , quien, a sus 18 años, decidió irse a vivir a Nueva York para estudiar y crecer.

Antes de graduarse del secundario, Vicky ya había empezado a crear contenido para las redes sociales, principalmente, enfocado en los productos de su pastelería. Sin embargo, poco a poco, empezó a trabajar con marcas y a construir su propio perfil, estableciéndose como una de las jóvenes promesas del mundo del contenido de moda, belleza, cultura y entretenimiento, “siempre desde un lugar muy auténtico”, según reconoce.

Fue entonces que pensó en Nueva York “como una decisión muy consciente de crecimiento”. “Sentía que para llevar mi carrera al siguiente nivel necesitaba formarme más, exigirme más y competir en un entorno global”, señaló la joven influencer a esta periodista.

Vicky Mezquita Vicky Mezquita también se desempeña como Film Director. Gentileza Vicky Mezquita

Con tan solo 18 años, Vicky se lanzó a la aventura, dejando atrás la comodidad de su casa con la seguridad de que todo iba a ser para mejor. Un día, llegó a Nueva York con poco más que una cámara y una meta clara. Estudió Film and TV y Business en la Universidad de Nueva York (NYU), formándose en dirección creativa, storytelling, producción audiovisual y estrategia de negocios.

Desde que llegó a la ciudad que nunca duerme, Vicky plasmó en sus perfiles de TikTok e Instagram toda su experiencia como una latina recién mudada. Lo que, según considera, la ayudó a consolidarse como creadora de contenido fue el hecho de documental sin idealizaciones el proceso de construir una carrera creativa en Nueva York, con un enfoque auténtico, compartiendo el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de cada salto.

Crear contenido con propósito

Vicky actualmente trabaja como Creative Content Strategist (Estratega de contenido creativo), operando entre el mundo creativo y el corporativo, el entretenimiento y el lujo, lo latino y lo global. "Lo que más disfruto es ese ida y vuelta creativo donde una idea se convierte en algo tangible, auténtico y con resultados”, señaló. En ese sentido, para ella, el contenido debe tener una estrategia clara, objetivos definidos y resultados medibles.

Vicky Mezquita En Instagram, Vicky figura bajo el usuario de @vickymezqui y en TikTok @vickymezquita. Gentileza Vicky Mezquita

Además, Vicky ha logrado mantener una autenticidad que las marcas valoran. “Me llaman porque saben que soy la misma en cámara que fuera de ella. Eso genera credibilidad”, subrayó la influencer sobre lo que la ha diferenciado en un mercado competitivo.

Netflix, HBO e Yves Saint Laurent, algunas de las marcas con las que trabajó

Al mudarse a Estados Unidos, Vicky tuvo que aprender a trabajar con procesos más estructurados y orientados a resultados. “En Argentina somos muy creativos y resolutivos, pero en Estados Unidos aprendí a mantener esa creatividad con procesos y objetivos claros”, explicó.

Ese diferencial la llevaron a consolidarse como una de las figuras más influyentes en la creación de contenido a nivel nacional y con proyección internacional, trabajando con marcas líderes en la industria de la moda, belleza y entretenimiento. Precisamente, Vicky tuvo la oportunidad de trabajar para firmas de primer nivel como lo son Yves Saint Laurent, Valentino, L’Oréal, Netflix y HBO, que la han convocado para eventos internacionales, premiers y estrategias de contenido.

Vicky Mezquita Vicky colaboró con Valentino, L'Oreal e Yves Saint Laurent. Gentileza Vicky Mezquita

“No solo creamos contenido, también desarrollamos estrategias que generan un retorno de inversión real para las marcas”, recalcó la joven de 23 años.

Vicky, una de las argentinas que fue a la premiere exclusiva de Emily in Paris

Por su trabajo, Vicky llegó a ser una de las argentinas invitadas a las premieres exclusivas de Emily in Paris y Bridgerton. “El viaje de Emily in Paris fue una de las experiencias más intensas y emocionantes: grabar desde muy temprano, idear el contenido con una base de estrategia y editar hasta la madrugada (2AM) para postear en tiempo real y no perder momentum. Terminé agotada, pero feliz”, subrayó la joven.

Asimismo, Vicky reveló que uno de sus trabajos más increíbles fue el de colaborar con Wicked en Broadway. “Amo los musicales, y pensar contenido para una audiencia latina fue algo realmente único”, compartió.

Un futuro lleno de proyectos

Con una trayectoria consolidada y una carrera internacional en expansión, Vicky no piensa frenar. “Mi meta es seguir creciendo, expandir mi trabajo a nuevos mercados y liderar proyectos creativos más grandes. A largo plazo, quiero lanzar productos propios con impacto global”, dice, mirando hacia el futuro.

Con un proyecto nacido en Argentina y consolidado en Estados Unidos, Vicky se siente orgullosa de lo que ha logrado. “Saber que todo lo que construí fue por mérito propio es muy fuerte. Representar mi cultura afuera es un orgullo enorme”, concluyó.