De la exageración a la naturalidad: el nuevo paradigma en cirugía plástica

En los años 80´ y 90´, la cirugía plástica se asociaba con cambios visibles, casi un sello de distinción. Se buscaban prótesis de gran tamaño, rostros tensados hasta el límite y liposucciones que prometían transformar cuerpos en un solo paso. El mensaje era claro: cuanto más evidente el resultado, mejor.

Cuatro décadas después, ese paradigma ha cambiado radicalmente. Hoy los pacientes llegan al consultorio con otra expectativa: quieren mejorar, pero sin dejar huella evidente de haber pasado por el quirófano . El objetivo ya no es sorprender al entorno con un cambio drástico, sino reforzar la identidad y lograr un aspecto natural, armónico y sostenible en el tiempo.

¿Qué explica este giro? La respuesta está en una sumatoria de factores. La democratización de la información —impulsada por internet y las redes sociales— dio a los pacientes acceso a experiencias, testimonios y comparaciones que antes estaban reservadas a un círculo reducido. También influyó la cultura de la “autenticidad”: se valora más verse bien, pero sin parecer “operado”; incluso celebridades que marcaron tendencias en décadas anteriores hoy reivindican resultados discretos o directamente la reversión de procedimientos exagerados.

En nuestro país, además, la identidad cultural juega un papel clave. Las pacientes argentinas tienden a identificarse más con perfiles europeos, en línea con la descendencia mayoritaria de nuestra población, lo que se traduce en la preferencia por resultados proporcionados y discretos. En contraste, en otras latitudes como Centroamérica, la búsqueda estética puede orientarse a curvas más acentuadas y volúmenes más prominentes, reflejando la diversidad étnica y cultural que también influye en el ideal de belleza.

Nuevas herramientas, nuevos objetivos

La cirugía acompañó esta transformación. Las técnicas se hicieron más precisas y menos invasivas: endoscopía en aumento mamario, injerto de grasa para modelar de manera sutil, endoscopía miniinvasiva para diástasis post embarazo, liftings profundos o deep plane que rejuvenecen sin borrar la expresión y abdominiplastías con marcación anatómica. A esto se suman los tratamientos no quirúrgicos —bioestimuladores de colágeno, hilos tensores, protocolos combinados— que permiten intervenciones progresivas y adaptadas a cada etapa de la vida.

El concepto de personalización también se volvió central. El diálogo entre cirujano y paciente ya no gira en torno a un “modelo ideal”, sino a lo que resulta adecuado para la edad, la anatomía y el estilo de vida de cada persona.

OIP (1) Las técnicas se hicieron más precisas y menos invasivas. Archivo.

Naturalidad no significa ausencia de técnica

Al hablar de naturalidad no nos referimos a “hacer menos”, sino a hacer mejor. Diseccionar con mayor control, elegir el plano adecuado, usar la tecnología disponible para reducir el trauma quirúrgico y planificar pensando en la longevidad del resultado. Esa naturalidad se logra con ciencia, con precisión y con experiencia.

El rol del cirujano en la era de las redes

En este escenario, el cirujano tiene una responsabilidad clave: educar y orientar frente a expectativas que a menudo nacen de lo que se ve en redes sociales. Las imágenes de “antes y después” tienden a simplificar procesos complejos y pueden crear ideales poco realistas. Comunicar con transparencia sobre riesgos, recuperación y resultados posibles es hoy tan importante como la técnica en sí.

El verdadero lujo ya no es mostrar una transformación radical, sino conservar la esencia. La cirugía plástica contemporánea se ha convertido en el arte de respetar la identidad del paciente, acompañando su deseo de mejora sin borrar lo que lo hace único. En definitiva, hemos pasado de la cirugía que imponía un cambio a la que dialoga con la naturaleza del cuerpo. Y esa transición, más que una moda, es un cambio de paradigma que llegó para quedarse.

* Por el Dr. Juan Manuel di Diego. Cirujano Plástico (MN 103503). Referente en cirugía plástica del contorno corporal y cirugía miniinvasiva de abdomen y mamas. Jefe de equipo @equipodrjuandidiego de CRENYF. Miembro de la Comisión directiva de la SCPBA. Docente Universitario USAL.