De La Casa de Papel al cine argentino: Itziar Ituño protagoniza Pensamiento Lateral, el nuevo thriller de secuestro y tortura

Itziar Ituño llegó a la Argentina con la curiosidad intacta de quien todavía se deja sorprender por los viajes y por las historias que valen la pena. Lejos de La Casa de Papel -donde supo interpretar a Raquel Murillo (Lisboa)-, el fenómeno global que la convirtió en un rostro inolvidable para millones de espectadores, la actriz vasca aterrizó en Buenos Aires para ponerse al frente de Pensamiento Lateral , una producción nacional que la encontró en un momento de apertura artística y que le permitió descubrir el país desde adentro: sus paisajes, su gente y hasta la intimidad áspera de un rodaje en una fábrica abandonada de Pompeya.

En la película , Ituño interpreta a Julia , una psicóloga que queda atrapada en una situación extrema cuando es víctima de un secuestro extorsivo. A partir de allí, el thriller dirigido por Mariano Hueter se sumerge en un territorio de tensión psicológica, donde el miedo, la supervivencia y la mente humana se vuelven el verdadero campo de batalla. Con una historia atravesada por la incertidumbre y el dolor, Pensamiento Lateral propone una experiencia intensa, emocional y perturbadora.

Para Ituño , el proyecto significó mucho más que un nuevo protagónico: fue también la posibilidad de habitar una mujer al límite y, al mismo tiempo, de construir un vínculo profundo con la Argentina. Entre ensayos, jornadas de rodaje y días para conocer un poco más del país, la actriz encontró en esta experiencia una conexión especial con el paisaje humano local.

Pensamiento Lateral , la ópera prima de Mariano Hueter se estrena en los cines argentinos este jueves 26 de marzo.

En diálogo con MDZ , la célebre actriz oriunda del País Vasco habló de sus inicios en las artes dramáticas, del boom de La Casa de Papel , lo bueno y lo malo de la fama y, por supuesto, de su experiencia trabajando, por primera vez, en la Argentina, compartiendo elenco con César Bordón ( Luis Miguel: la serie), Mauricio Paniagua (Monzón) y Alberto Ammann (Atrapados, Narcos).

- Contaste en varias oportunidades que tuviste que empezar a trabajar en una fábrica, como tu familia, pero tu interés iba por el lado artístico. ¿Cuándo sentiste esa pulsión por empezar a actuar y salir de lo que ya establecido en casa?

- Tengo una familia trabajadora, provengo de ahí; pero que, a la vez, siempre me han llevado mucho al cine y al teatro y desde niña tenía ese gusto por el arte. El cine me dejaba loca y el teatro también. Me acuerdo de ir, de pequeña, con mi padre y mi madre a las matinales, y yo soñaba que era una actriz famosa. Pero en un lugar industrial donde todo el mundo trabaja en fábricas, no sabes muy bien por dónde se empieza a ser actriz.

Y, de pronto, abrieron una escuela de teatro aquí en el pueblo y yo me apunté como extraescolar. Yo avisaba en mi casa cuando me apuntaba a algo, no pedía permiso. Nunca he tenido ningún problema por eso. Siempre me han bancado, como se dice allí, con todas mis locuras.

- ¿Cómo fue para vos pasar de tener esa primera experiencia trabajando en la fábrica a empezar a trabajar como actriz?

- Yo empecé a estudiar teatro, pero después dije: "Voy a hacer una carrera de fundamento porque no creo que esto del teatro me dé para vivir". Yo no creía que un día pudiera ser posible. Entonces estudié la carrera de Sociología, que fueron unos cuantos años de facultad, para después no tener una salida laboral como socióloga.

Itziar Ituño, Pensamiento Lateral Itziar Ituño se pone en el papel de Julia, una psicóloga que da clases en la UBA, en Pensamiento Lateral. Gentileza

Y (tras estudiar) me encontré con que entré al mercado laboral más precario: limpiando, dando de comer a niños en el comedor de una escuela y, después, tuve la posibilidad de entrar, como eventual, en el trabajo en la fábrica donde trabajaba mi padre. Y, aquí, en un barrio trabajador y obrero, había que trabajar. No valen las tonterías de “me voy a hacer un casting". Entonces, trabajando en la fábrica, me di cuenta de que no me quería quedar porque es un trabajo muy duro; no es lo mío. En sí, no creo que sea la vocación de nadie estar haciendo piezas en una fábrica. La vida te lleva a eso, quizá, por necesidad.

Por eso, en cuanto vi la oportunidad de poder hacer un casting, me fui. Tuve la suerte de que me eligieran. Lo planteé en mi casa y recuerdo que mi madre me dijo: "Piénsalo muy bien porque igual es un trabajo para unos meses y estás renunciando a un trabajo en una fábrica para toda la vida". Lo pensé muy bien, por cinco minutos, y le dije a mi madre: "Yo me arriesgo. Me voy un mes, pero voy a tratar de tirar porque he descubierto que esto es lo que me gusta".

Por suerte acerté. Pero, si no acertaba, no hubiese pasado nada; hubiese intentado volver a trabajar en aquella fábrica que, al día de hoy, lastimosamente, está cerrada después de muchas luchas sindicales. Se quedaron todos en la calle con 40, 50 años. Me acuerdo de la conversación con mi madre sobre si me hubiera quedado en esta fábrica; me hubiera visto con 40 años en la calle.

Itziar Ituño, Pensamiento Lateral Julia (Itziar Ituño) ejecuta el concepto de pensamiento lateral para intentar salir sana y salva de la situación extrema que atraviesa. Gentileza

- El hecho de conocer el euskera te sumó puntos para conseguir tu primer papel, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar esa lengua?

- Cuando decidí estudiar euskera, la lengua vasca, mi búsqueda era la de recuperar la identidad de todos mis ancestros, la lengua perdida en mi familia. Me puse a estudiar euskera cuando estaba todavía en la fábrica y ahí es que surge el casting para hacer Goenkale (1994-2015), una serie en euskera en la televisión local, que es la EITB. Y me eligen.

- ¿Cómo se dio tu salto a La Casa de Papel?

- Pasé como 13 años en esa serie súper longeva, casi como un culebrón. De ahí surge la posibilidad de hacer una película que tuvo bastante eco y éxito aquí, que se titula Loreak (2014), que está hecha íntegramente en euskera, y que fue la primera película en euskera seleccionada para ir a los Oscars como candidata. Una de las tres actrices era yo, y creo que esa fue mi puerta hacia el mundo porque nos descubrieron a las tres y terminamos trabajando, después, muchísimo en España.

Así es cómo viene el casting de La Casa de Papel. Curiosamente era un casting para hacer de policía, que era el papel que yo había conseguido en aquella primera serie de la EITB, donde también hacía de policía. Entonces, después de 13 años de interpretar ese papel, ya sabía en qué consistía. Cuando me voy a hacer el casting de La Casa de Papel, me fui con una seguridad de tantos años haciendo de policía. Lo único que cambiaba era el idioma, del euskera al castellano.

Itziar Ituño, Alberto Ammann, Pensamiento Lateral Julia (Itziar Ituño) y su secuestrador (Alberto Ammann). Gentileza

Y bueno, me eligieron. Lo pensé muchísimo porque eso significaba irme, trasladarme a Madrid por un tiempo. Yo ya tenía mi trabajo, mis obras de teatro en el País Vasco. Y, con mi arraigo a mi tierra, de pronto pensaba: “Yo no conozco a nadie en Madrid. ¿Qué va a ser de mí en Madrid?”. Pero bueno, fui a Madrid y trabajé súper a gusto allí. De hecho, la que me animó más a dar ese paso fue mi madre. "Hay trenes que solo pasan una vez", me dijo.

Lo bueno y lo malo de la llegada de la fama para Itziar Ituño

Itziar Ituño - Lo bueno y lo malo de la fama tras el éxito de La Casa de Papel

- La Casa de Papel explotó internacionalmente con su llegada a Netflix. Como actriz independiente, ¿cómo sentiste la llegada de la fama? ¿Cómo viviste ese cambio abrupto en tu estilo de vida? ¿Qué es lo bueno y lo malo de la fama para vos?

- Bueno, tratando de encajarlo como se puede en tu vida, en una vida en la que ni te habías imaginado que podía dar ese vuelco. Como has dicho, tiene su lado bueno a nivel laboral porque, de pronto, te llegan muchas propuestas interesantes de muchos rincones del mundo y eso es de agradecer y es para sentirse afortunada.

Pero, también, te quita mucho: te quita privacidad, te quita el anonimato ese de andar por el mundo siendo una persona cualquiera más, con lo grande que es eso. Y, de pronto, te ves con un montón de ojitos mirándote y mucha gente viniendo a quererse hacer una foto contigo, a decirte que le ha gustado muchísimo tu trabajo. Pero también hay gente a la que tampoco le haces gracia y se dedica a insultarte hagas lo que hagas. Tiene todo esto.

Es complicado esto de la fama. No es un plato que sienta bien al estómago completamente. Tiene sus nutrientes y tiene, también, su parte que te revuelve un poco. Lo bueno de esto es que es como una especie de ola que viene y, después, se va marchando.

- Estás presentando Pensamiento Lateral, el thriller argentino de Mariano Hueter que se estrena este jueves en cines. ¿Cómo te llegó esa propuesta?

- Me llegó a través de la representante, por el canal oficial, pero yo creo que es porque me vieron en La Casa de Papel y alguien propuso mi nombre. Yo creo que fue la productora Roberta Sánchez a quien se le ocurre decir: "¿Y si le llamamos? Total, el 'no' ya lo tenemos”. Y entonces me mandaron el guión, lo leí y pensé: "Wow, una protagonista en Argentina, para una ópera prima independiente".

Mauricio Paniagua, Pensamiento Lateral Mauricio Paniagua (conocido por su papel en Monzón) interpreta a Juan, uno de los secuestradores de Julia. Gentileza

- ¿Eso fue lo que más te atrajo, el hecho de ser protagonista y de poder viajar a la Argentina? ¿Hubo algo más en cuanto a la historia?

- El mismo papel de Julia me hizo mucha gracia porque era, de pronto, una psicóloga gallega y yo pensaba "mira que Argentina está lleno de actrices maravillosas, fantásticas y, además, de psicólogas. Y me tocaron el timbre a mí, que soy socióloga vasca”. Y dije "¡Wow! Me gusta esta propuesta de que la psicóloga no sea argentina y que esté ahí sola, que no se explique nada de su vida. Está ella en la facultad dando clases, además, con lo cual tiene un reconocimiento. Está bien plantada en la sociedad esta mujer y de pronto le pasa algo tremendo".

Eso es lo que en realidad me atrajo: ese descenso a los infiernos de Dante que vive esta mujer, que no sabe bien qué le está pasando, por qué le hacen eso, qué le están pidiendo, no sabe si va a vivir o va a morir, y tiene que aplicar todo su bagaje psicológico para meterse en la cabeza de esos tipos captores.

- ¿Cómo hiciste para alcanzar ese equilibrio entre el miedo que sentiría cualquier persona en esa situación extrema y, además, el profesionalismo que se requiere para tratar de convencer al secuestrador de que te libere?

Itziar Ituño - El desafío del papel de Itziar Ituño en Pensamiento Lateral

- Ese era el kit de la cuestión. De pronto, Julia está con un ataque de pánico, le duele el brazo porque la han golpeado. ¿Qué es lo que pesa más? ¿El dolor físico? ¿O ya no le duele porque se le ha quedado todo insensibilizado? ¿Dónde está ahora? ¿Está en la cabeza, está en el cuerpo, está en el pensamiento, está en el sentimiento?

Un poco, secuencia tras secuencia había que decidir por dónde estaba pasando Julia y tratando de hacerlo con el mayor realismo posible, intentando colocarse. Yo intentaba colocarme en un lugar donde nunca jamás he estado. Porque, claro, yo lo estaba interpretando, pero, en realidad, no tenía una mano rota, no sabía lo que dolía.

Entonces, tengo frío, pero me duele. ¿Tengo más frío o me duele más la mano?. Todo el tiempo trataba de encajar esas cosas que le dan la credibilidad al personaje. Y ese fue un trabajo conjunto con el director.

- ¿Cómo fue tu experiencia de laburar con Mariano Hueter y con tus compañeros de elenco?

- Sí, con el elenco, con el equipo, todo fluyó súper bien. Nos entendimos perfectamente. Descomprimíamos mucho porque la historia es muy terrible, pero las relaciones con el equipo eran buenísimas, extraordinarias. Entonces nos reíamos mucho. Nos daban mucho cafecito y mate para que no pasásemos frío. Y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de todo el proceso.

La experiencia de Itziar Ituño en Argentina

La experiencia de Itziar Ituño en Argentina

- Yo creo que estuve casi dos meses porque fui para allá como 10 días antes para ensayar pruebas de vestuario, de maquillaje, de peluquería, todo. También, fui antes para conocer un poco. Yo no conocía Argentina. He ido como por arriba: Ecuador, Perú, Bolivia. Tenía pendientes a los grandes: Brasil, Argentina y Chile. Y, de pronto, llega la oportunidad de trabajar.

Después, ya nos centramos en el rodaje que fue en una fábrica abandonada en el barrio de Pompeya. Y, un poquito después, también tuve unos días para poder viajar un poquito, conocer algo más y me llevaron a Iguazú.

- ¿Qué es lo que más te gustó de este tiempo que viviste acá?

- Pues a mí me gusta mucho la naturaleza y los paisajes y el viajar, pero lo que más me gusta siempre de los viajes es el contacto con la gente. Lo que más me llevo de todo fue eso, el paisaje humano que vi y todos los amigos y amigas que me llevo.

- ¿Habías probado el mate antes?

- Sí, lo había probado antes, pero no con tanta asiduidad y sin sentir tanto los efectos. De pronto, como que te entona, te despierta, te calienta. Es como un cafecito amarguito con una bombilla que de pronto te coloca en tu sitio, te da energía.

Pensamiento Lateral, César Bordón César Bordón encarna al villano en Pensamiento Lateral. Gentileza

- ¿Cómo esperas que sea la reacción del público argentino que vea la película por primera vez?

- Me gustaría que la gente vaya al cine a ver una película hecha con mucho esfuerzo, porque el cine independiente creo que hay que bancarlo, como decís allí. Las grandes superproducciones se publicitan solas, pero las películas hechas con mucho esfuerzo, pero con mucha ilusión, esperanza y empuje, que están ahí, no hay que dejarlas pasar.

Yo invitaría a la gente a que vaya a ver el trabajo hecho, no por Julia, la protagonista. Esto es un trabajo conjunto y hubo un montón de gente remándola. Entonces, merece la pena. Creo que está bastante bien logrado el efecto de thriller, de no dejar indiferente a nadie, así que la recomiendo.

Todo sobre Pensamiento Lateral

El film, coproducción de 16:9 Cine (Roberta Sánchez) y Torneos, es un thriller psicológico escrito y dirigido por Mariano Hueter. Protagonizado por Itziar Ituño (La Casa de Papel), César Bordón (Luis Miguel: la serie), Mauricio Paniagua (Monzón) y la participación especial de Alberto Ammann (Atrapados, Narcos), narra la historia de Julia, una psicóloga que deberá poner en juego sus conocimientos para sobrevivir a un secuestro extorsivo. Pensamiento Lateral está marcado por el riesgo narrativo y la profundidad emocional, con una mirada disruptiva sobre la mente humana.

Mirá el trailer de Pensamiento Lateral

Pensamiento Lateral - Trailer

Asimismo, la película se presentó durante el 2025 en el Festival Internacional de Cine de Moscú, donde obtuvo el Gran Premio de la Crítica; en el Festival Internacional de Montreal, donde recibió una mención de honor; y en la 40° edición del Festival Internacional de Mar del Plata tuvo su primera proyección en el país.

La película se estrenó, este jueves 26 de marzo, en los cines argentinos de Atlas, Cinemark y Cinemacenter, entre otras salas del país.