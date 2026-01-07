De cuánto es el saldo negativo de la SUBE tras el aumento del boleto en Mendoza

Con las nuevas subas en el boleto del transporte público en Mendoza que comenzaron a regir en enero de 2026, muchos comenzaron a consultar también los montos del saldo negativo de la tarjeta SUBE , una herramienta clave para los usuarios que necesitan viajar aun cuando no cuentan con saldo suficiente al momento de validar el pasaje.

El saldo negativo funciona como un crédito automático que permite completar un viaje y se descuenta en la próxima recarga. Su objetivo es evitar que las personas queden sin poder viajar por una falta momentánea de carga en la tarjeta.

Tras los incrementos tarifarios, los topes del saldo negativo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Estos montos permiten cubrir uno o, en algunos casos, dos viajes, dependiendo del valor del boleto y del recorrido realizado.

En la línea Urquiza , el tope se mantiene en 480 pesos , mientras continúan las actualizaciones en el sistema de validación.

Para los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires y el Tren del Valle, el saldo negativo máximo es de 650 pesos .

En colectivos de todo el país , subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial del Delta bonaerense, el límite alcanza los 1.200 pesos . Y este es el valor que se maneja en Mendoza.

El saldo negativo es especialmente útil en situaciones imprevistas, como cuando se agota el crédito justo antes de subir a un medio de transporte. Sin embargo, con el aumento de las tarifas, este margen resulta más limitado en términos de cantidad de viajes posibles.

Por ese motivo, especialistas recomiendan mantener la tarjeta con saldo suficiente y realizar recargas frecuentes, ya que el sistema descuenta primero el monto adeudado antes de habilitar el nuevo crédito disponible.

Una vez utilizada la opción de saldo negativo, la próxima carga se aplicará para cubrir la deuda generada. Hasta que eso ocurra, la tarjeta no permitirá nuevos viajes si se alcanza el tope establecido.

Con los nuevos valores en vigencia, conocer el límite del saldo negativo se vuelve fundamental para planificar los traslados diarios y evitar inconvenientes en el uso del transporte público.