Dass despidió a 100 trabajadores en Eldorado y responsabilizan a Milei por la apertura de importaciones

La planta, ubicada en la ciudad misionera de Eldorado , despidió a unos 100 trabajadores. Bajó notablemente su producción y, desde el gremio, no descartan que siga el camino de su homónima de Coronel Suárez, que cerró sus puertas en enero pasado. Piden que Javier Milei restrinja las importaciones.

La empresa, operada por un grupo brasileño que cuenta en el país vecino con más de 36.000 trabajadores, despidió el viernes último a unos 100 empleados. No se descarta que hacia fin de mes pueda cesantear a más obreros, según manifestó el delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), Gustavo Melgarejo. “Tememos correr la misma suerte que la planta de Coronel Suárez, que cerró sus puertas en enero y dejó a 450 trabajadores en la calle”.

Un poco de historia

En la ciudad de Eldorado, Misiones, la empresa brasileña Dass Argentina comenzó a funcionar en septiembre de 2007 en la ex planta industrial maderera Comalpa Madera. El predio pertenecía a la provincia de Misiones. El entonces gobernador Carlos Rovira, ante el pedido del exintendente Norberto Aguirre y de los empresarios, otorgó en comodato el predio para la instalación de la planta. El único requisito fue que los empresarios contrataran a jóvenes eldoradenses, otorgándoles la posibilidad del primer empleo.

En diciembre de 2009, el entonces gobernador Maurice Closs firmó el traspaso de otro sector de la planta, totalizando así 13.600 metros cuadrados. Dos años más tarde, la planta se expandiría a los 3.400 metros cuadrados restantes, totalizando 17.000 metros cuadrados cubiertos.

En 2016 comenzó la crisis en el sector de la industria del calzado, que obligó a los empresarios a despedir a unas 800 personas y ocupar solamente el 40 por ciento de la planta, según informó el entonces gerente de Relaciones Humanas, Flavio Olea.

El caso de Coronel Suárez

En Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, la empresa brasileña Dass tenía la planta “hermana”, que fue cerrada en enero pasado.

En declaraciones al sitio web Informateacá de Coronel Suárez, el empresario Eduardo Bakchellian —quien fue fundador de la empresa Gatic (Adidas), de Coronel Suárez, y que años más tarde la traspasó a la brasileña Dass— recordó que la planta se fundó en 1976 y que, en la década del 90, “llegamos a tener 160.000 metros cuadrados con la última tecnología mundial y un total de 8.200 empleados, de los cuales 6.000 eran del interior”.

“A la empresa Dass, sostuvo, hoy en día se le hace muy difícil competir por la caída en las ventas producto de la crisis económica y de la importación de zapatillas de China, Brasil, Ciudad del Este, Perú, etcétera”.

Cierres en La Rioja

La crisis en la industria del calzado se extendió a la provincia de La Rioja. En marzo de 2017, la empresa Unisol, que fabricaba zapatillas e indumentaria deportiva para la empresa alemana Puma, tuvo que cerrar su planta en la ciudad de Samagasta. También hizo lo propio con la planta fabril situada en la ciudad de Chilecito. ¿El motivo? El mismo: la masiva importación de zapatillas, principalmente desde Asia.

La decisión de cerrar la planta, como parte de un proceso de "eficientización productiva" y para enfocarse en la importación de calzado en lugar de la producción local, produjo el despido de 40 trabajadores.

La empresa argumentó que los cambios tecnológicos en la producción de capelladas (la parte superior del calzado) y la necesidad de mejorar la eficiencia productiva llevaron a esa decisión.

El cierre de la planta de Chilecito generó preocupación entre los trabajadores y el gremio, quienes denunciaron que la importación de calzado estaba afectando a la industria nacional. El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra) en La Rioja, Saúl Carrizo, declaró que la decisión de Puma se basó “en importar lo que antes se producía en el país”.

“Incertidumbre”, definió la situación el delegado gremial de Uticra, Gustavo Melgarejo

— ¿Cuál es la situación hoy de la empresa Dass de Eldorado?

— La verdad que hoy desconocemos la situación de la empresa porque se llamaron al silencio. No nos atienden, estamos intentando comunicarnos y la verdad es que no nos brindan respuestas.

— ¿Cuántos despedidos hubo?

— Por el momento no tenemos la cantidad exacta de despedidos. Repudiamos la manera en que actuó la empresa por el hecho de que ayer (por el jueves), a las 16:00, le notifican al personal que hoy (por el viernes) iban a tener el día libre, pagado por falta de materiales. Una hora después nos fuimos enterando de los despidos. Entendemos la situación del país; lo que repudiamos es el accionar de la empresa: se ocultan, no dan la cara, no le dan una palabra al personal. Entendemos que es política del gobierno nacional. Sabemos que es así por la apertura de las importaciones, por la liberación del mercado. Las consecuencias hoy de esa mala política las tienen que pagar los trabajadores.

— Se habla de más o menos 100 despidos…

— Calculamos que alrededor de 100 trabajadores fueron despedidos.

— ¿Cree que se van a declarar en crisis preventiva de empresa?

— A nivel personal no creo que hagan eso, por el hecho de que es una multinacional con mucho capital. Problemas económicos nunca tuvieron; sí problemas de producción.

— ¿Cree que vaya a cerrar la empresa definitivamente como sucedió en Coronel Suárez?

— No lo descarto. Creo que dependerá de lo que siga haciendo el gobierno nacional. Si sigue abriendo las importaciones, seguro que sí. Necesitamos que el gobierno nacional interceda, que cierre las importaciones y que empiece a cuidar la industria nacional. No perdemos la esperanza de que, en algún momento, Milei recapacite y empiece a cuidar la industria nacional.

— ¿Tuvo alguna charla con directivos de Dass?

— Lo poco que pudimos hablar con los directivos, manifestaron en su momento estar comprometidos en mantener la planta abierta. Lo que vemos es que hoy les es más rentable importar que producir. Hoy en Eldorado se consiguen zapatillas por 22.000 pesos. Es imposible competir. Yo trabajo en Dass desde 2010. La empresa llegó a fabricar 22.000 pares por día.