Cuánto subieron los precios de los alquileres en octubre

Con una inflación en niveles más bajos que dos años atrás y sin exceso de regulaciones, el mercado de los alquileres mostró se viene recuperando con mayor oferta de unidades

En los últimos meses, el mercado de los alquileres se fue normalizando con una marcada mejora de la oferta de inmuebles Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

Después de un período problemático para el mercado de los alquileres, como consecuencia de la ley que se aprobó en 2020 y provocó el derrumbe de la oferta de unidades y el encarecimiento de los precios, las operaciones del sector se realizan en un clima de mayor normalidad.

Esto forma parte de la regulación del mercado inmobiliario que se produjo en los últimos dos años con un incremento de la oferta de unidades a la venta y el vuelco de muchas propiedades al segmento de la locación.

Hay que recordar que por esa norma que dispuso una serie de medida que fueron rechazadas por los propietarios, hizo que salieran de la oferta miles de unidades y quienes necesitaban alquilar debían pujar por una muy baja cantidad de unidades en el mercado y a precios elevadísimos, incluso en dólares.

A comienzo de la actual gestión de Gobierno, se derogó la polémica ley y, lentamente, el mercado se recompuso.

Esto se confirma en un incremento de las unidades en oferta para alquilar y en una suba de precios que están en línea con la inflación o, ligeramente por arriba del aumento del costo de vida, según el segmento y la zonas que se elijan. La inflación acumulada en los últimos doce meses, tomando el período hasta septiembre, fue de 31,8%.