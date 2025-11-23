Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad para estas fiestas

Se aproximan las fiestas y la tradición de armar el arbolito de Navidad se renueva. ¿Cuánto cuesta? Todos los precios en la nota.

Se acerca diciembre y las Fiestas de fin de año son sin duda un tema a tratar en las familias mendocinas. El arbolito de Navidad es la antesala del debate por la cena, los invitados, el menú y los regalos.

adornos de navidad Los típicos adornos dorados y plateados del arbolito de Navidad. Andrea Bustos /MDZ Un árbol de tamaño mediano decorado cuesta aproximadamente $75.000. Recorriendo las calles del centro de la Ciudad de Mendoza, se puede acceder a la propuesta de los comerciantes para armar el árbol a un precio intermedio. Ésta incluye un pino de 1,30 metros que tiene un valor de $37.000, 4 guirnaldas que suman $8.000, 3 juegos de bolas decorativas de tamaño mediano por $24.000, una estrella $800 y luces led (clásicas) a $4.500.

Una propuesta económica Para alternativas un poco más económicas es posible encontrar arbolitos pequeños de unos 90 centímetros de altura que rondan los $15.000. A estos arbolitos se le pueden sumar bolas decorativas o adornos surtidos que tienen un valor de $4.500 el juego de 12 unidades. También se pueden conseguir luces led, con formas de copos de nieve, por un valor de $2.800. En total, el valor estimativo de esta idea, añadiendo dos guirnaldas y una estrella, sería de $35.000.

arbolitos de navidad pequeños Los precios de los arbolitos de Navidad varían por tamaño y calidad. Andrea Bustos /MDZ Otras alternativas de arbolito de Navidad Para todo gusto y bolsillo, también es posible encontrar adornos con un valor mucho más elevado. Por ejemplo, se pueden encontrar árboles de gran tamaño que cuestan entre $150.000 a $200.000. Y una opción novedosa que incluye el árbol que simula que está nevando por un valor de $330.000.

Por otra parte, para quienes apuestan por decorar el resto de la casa, hay muñecos de Papá Noel que miden un metro y cuestan $105.000. También hay mangueras de luces de varios colores que tienen un valor de $14.000.