Cuánto costará visitar La Payunia, el Manzano Histórico y Puente del Inca: las nuevas tarifas

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, publicó los valores de todas las tarifas para el ingreso y las actividades en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la provincia. Los valores para ir a La Payunia , el Manzano Histórico y otros lugares clave. Hay precios distintos para mendocinos.

La medida se suma al proceso de modernización de la gestión que viene impulsando el organismo, que en las últimas semanas incorporó nuevas funciones al sistema de turnos M×M para hacer más ágil la administración de reservas.

Entre las novedades, se sumó una nueva actividad en la Reserva Provincial La Payunia: el recorrido al volcán Santa María. Se trata de una propuesta pensada especialmente para los días de nevada, ya que en esa zona la nieve no suele acumularse en grandes cantidades, lo que permite mantener la actividad disponible para los visitantes incluso cuando otras excursiones invernales quedan restringidas por las condiciones del terreno.

Como novedad, la actualización incorporó dos beneficios que no existían hasta el momento: un descuento especial para residentes de Mendoza y un descuento por lote destinado a empresas de turismo inscriptas ante la Dirección de Áreas Protegidas. De esta manera, se busca fomentar tanto la visita de los mendocinos a sus propias áreas naturales como el trabajo articulado con los operadores turísticos registrados.

Mantienen el ingreso sin cargo a todas las ANP: instituciones escolares públicas y privadas, ex combatientes de Malvinas, personas con discapacidad, menores de 12 años, jubilados/as y personal de la Dirección de Áreas Protegidas junto a su grupo familiar.

En cuanto a los residentes de la provincia: quienes viven en el mismo municipio donde está ubicada el área protegida pagan el 50% del valor para argentinos, mientras que los mendocinos de otros municipios de la provincia pagan el 70% de ese mismo valor.

Así quedaron los valores por área protegida

Los aranceles se establecen en tres categorías —argentinos, latinoamericanos y extranjeros— y son exclusivamente en concepto de ingreso, sin incluir honorarios de guías, cuya contratación es obligatoria en la mayoría de los circuitos.

Caverna de las Brujas — Circuito completo: $15.000 (arg.) / $17.000 (latam.) / $20.000 (extranjeros). Sala de la Virgen: $10.000 / $12.000 / $15.000.

La Payunia — Circuito tradicional «Los Volcanes»/»Vn. Morado»: $15.000 / $17.000 / $20.000. Nuevo circuito Volcán Santa María: $18.000 / $22.000 / $25.000. Ascenso a los volcanes Payún Matrú o Payún Liso (trekking): $50.000 / $60.000 / $70.000. Excursiones 4×4 a la caldera del Payún Matrú u observación de flora y fauna: $100.000 por vehículo. Cabalgata: $20.000 por persona. Acampe: $25.000 por persona, por día.

Laguna del Diamante — Sector Alvarado: $7.000 / $8.000 / $10.000 (acampe: $8.000 por persona/día). Sector Laguna: $15.000 / $17.000 / $20.000 (acampe: $15.000 por persona/día; no incluye el ascenso al Volcán Maipo). Trekking/ascenso al Volcán Maipo, con permanencia de hasta 7 días e incluye acampe: $100.000 / $125.000 / $150.000. Derecho de pesca único, válido por toda la estadía: $18.800.

Manzano Histórico — Zona de pesca diferencial: $15.000.

Manzano-Portillo de Piuquenes — Cabalgata Cruce Cordillerano: $50.000 / $65.000 / $80.000.

Reserva de Biósfera Ñacuñán — $7.000 / $8.000 / $10.000 (acampe: $8.000 por día).

Divisadero Largo — $7.000 / $8.000 / $10.000.

Bosques Telteca — $7.000 / $8.000 / $10.000 (acampe: $8.000 por persona/día).

Laguna de Llancanelo — Circuito completo: $10.000 / $12.000 / $15.000. Circuito parcial: $7.000 / $8.000 / $10.000 (acampe: $8.000 por persona/día).

Puente del Inca — $7.000 / $8.000 / $10.000.

Desde el organismo remarcaron que el Parque Provincial Aconcagua actualiza sus tarifas mediante un decreto específico, por lo que queda por fuera de esta resolución.

En esta oportunidad, únicamente se actualizaron los montos correspondientes a las actividades invernales que requieren autorización por resolución, vigentes durante la temporada invernal (1° de mayo al 31 de octubre): el ascenso nacional cuesta $250.000 y el extranjero USD 2.500; el trekking largo nacional $120.000 y el extranjero USD 1.000; y el trekking corto nacional $70.000 y el extranjero USD 500. El descuento por lote para empresas no aplica a estos valores.