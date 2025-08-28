Cuándo será el próximo fin de semana largo tras la última decisión del Gobierno con los feriados

El Gobierno reglamentó la Ley de Feriados y Fines de Semana Largos. La medida estableció que los feriados nacionales trasladables que cayeran en sábado o domingo también se podrán mover, un detalle que la ley original no había contemplado. Así, pronto podría haber un fin de semana largo que no estaba contemplado inicialmente.

La reglamentación, que se publicó en el Boletín Oficial, se basó en el argumento de que, si bien la Ley N° 27.399 no había contemplado una regla específica para estos casos, no se podía interpretar que los feriados debieran ser inamovibles.

Para respaldar la decisión, se citaron fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostuvieron que las reglamentaciones podían contener apartamientos literales de la ley siempre que no alteraran su espíritu.

El decreto especificó que estos feriados que cayeran en sábado o domingo se podrán trasladar al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determinara la autoridad de aplicación.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

La normativa también designó a la Jefatura de Gabinete de Ministros como el organismo encargado de tomar estas decisiones, que también quedó facultado para dictar las normas complementarias o aclaratorias que fueran necesarias.

Es por eso que será esa área del Gobierno la que definirá lo que pueda llegar a ocurrir en octubre con el feriado del día 12 por el Día de la Raza.

Si bien inicialmente no estaba contemplado como día trasladable para fin de semana largo, esa decisión podría ser revista y si el Gobierno lo decide podría estrenar la nueva normativa pronto.

En caso de no tomar esa decisión, el próximo fin de semana largo en Argentina será el del 21 al 24 de noviembre, ya que el 20/11 se celebra el Día de la Soberanía. En esa oportunidad habrá un feriado el viernes y el lunes posterior a la efeméride, lo que lo convertirá a un súper finde largo para disfrutar del turismo o el descanso.