Cuando la política educativa y la innovación transforman la educación

En el corazón de México, en el estado de Chiapas, se llevó a cabo un proyecto de innovación educativa que ha transformado la situación de la alfabetización infantil y demuestra todo lo que se puede hacer cuando los gobiernos trabajan con convicción, apuestan a la innovación y se alían con otros actores de la sociedad.

Chiapas se convirtió en el escenario de una de las intervenciones más innovadoras en el ámbito de la alfabetización en la región. Con el objetivo de mejorar la situación de la alfabetización inicial de niños y niñas, la Secretaría de Educación , en alianza con Wumbox y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Tecnológico de Monterrey, implementó “Leo Leo”, un programa de alfabetización que utiliza tecnología adaptativa para fortalecer las habilidades de lectura y escritura en niños de entre 5 y 7 años.

"Leo Leo incrementa un 40% las habilidades de lectoescritura respecto a lo que se lograría sin su implementación." “El principal objetivo de Leo Leo es claro: mejorar las habilidades tempranas de lectura y escritura”, dice Agustín Pardo Van Thienen, director de Wumbox . Esta propuesta innovadora se adapta a las necesidades de cada niño, permitiendo que el aprendizaje sea más personalizado y efectivo. Una característica muy importante es que la aplicación no requiere conexión constante a Internet, lo que la convierte en una herramienta invaluable para las zonas rurales de Chiapas, donde el acceso a la red es limitado.

Una de las claves del éxito de Leo Leo ha sido su enfoque sistémico. La mayoría de las familias que formaron parte del programa recibieron la plataforma y además fueron capacitadas para crear ambientes alfabetizadores en sus casas. “Uno de los aspectos más admirables de este proyecto es el compromiso de las familias por el bienestar de sus niños”, dice Luna de Santana responsable de la implementación en el estado. Se logró que el aprendizaje continuara fuera del aula y llegara a los hogares, involucrando a padres y madres en el proceso educativo de sus hijos.

A su vez, las escuelas y los docentes fueron capacitados en el uso de la plataforma, y en estrategias pedagógicas que les permitieron maximizar los beneficios del programa en sus aulas. Los docentes no solo incentivaron a los niños a usar Leo Leo, sino que también promovieron su uso en el hogar, lo que resultó en un impacto significativo en el desarrollo de habilidades de lectura y escritura.

Un programa con resultados“9 de cada 10 niños terminaron el programa”

Los resultados del programa Leo Leo en Chiapas enorgullecen a sus impulsores. Durante el primer año de implementación, el programa benefició a 1,200 niños y a 50 docentes de 32 escuelas. Un dato llamativo es que 9 de cada 10 niños que comenzaron el programa lo terminaron, un índice de retención que rara vez se observa en intervenciones de esta magnitud.

Las evaluaciones realizadas por el Tecnológico de Monterrey demostraron que los niños que utilizaron Leo Leo experimentaron una mejora de más del 40% en sus habilidades de lectura y escritura en comparación con aquellos que no participaron en el programa. Este resultado subraya la efectividad del programa y su impacto positivo en el desarrollo cognitivo de los niños. En el tercer año del programa, Leo Leo ya ha llegado a más de 3,000 niños en Chiapas y ha involucrado a más de 200 educadores. La visión es clara: expandir el programa a todas las escuelas del estado y seguir generando un impacto positivo en la vida de los niños chiapanecos.

Mirando hacia el futuro de la educación

El programa Leo Leo en Chiapas es un claro ejemplo de cómo la política educativa y la innovación pueden transformar la educación. Con el compromiso de la Secretaría de Educación de Chiapas y la colaboración de múltiples actores, Leo Leo está demostrando que es posible lograr avances significativos en la alfabetización de niños en situaciones de vulnerabilidad. Este proyecto no solo mejora las habilidades de los niños, sino que también sienta las bases para una educación más inclusiva y accesible para todos.

"La experiencia de Leo Leo en México nos permite afirmar que la tecnología adaptativa, cuando se implementa desde edades tempranas y con el apoyo adecuado, tiene un impacto positivo en el desarrollo de habilidades clave como la lectura y la escritura. La clave del éxito de Leo Leo radica en su capacidad para llegar a los niños fuera del aula, incluso en lugares donde no hay conectividad, y en involucrar a las familias como actores fundamentales en el proceso de aprendizaje", señala Agustín Pardo Van Thienen, director ejecutivo de Wumbox.