Cuáles son los pasaportes más poderosos en 2026: en qué puesto está el argentino

Argentina alcanzó su mejor marca histórica en el ranking de pasaportes realizado por el Henley Passport Index.

La edición 2026 del Henley Passport Index coloca a Singapur en el primer puesto de los pasaportes más poderosos del mundo, al ofrecer a sus ciudadanos acceso sin visado a 192 destinos. El segundo lugar lo comparten Japón y Corea del Sur, con entrada permitida a 188 países. El ranking confirma el liderazgo de Asia oriental y Europa occidental entre los documentos de viaje más reconocidos.

¿Qué es el Henley Passport Index? El índice Henley Passport Index utiliza datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para evaluar la cantidad de destinos a los que una persona puede ingresar sin visa o pudiendo tramitarla al llegar. Los países suman puntos por cada destino habilitado. El ranking se actualiza año a año según los cambios en acuerdos diplomáticos, restricciones vigentes y condiciones internacionales.

Otros factores que influyen son la estabilidad institucional, la seguridad interna y la reputación internacional del país emisor del pasaporte.

¿En qué posición se encuentra Argentina en el ranking 2026? En 2026 Argentina alcanzó el puesto número 16, permitiendo a sus titulares el ingreso sin visa previa a 169 destinos. Este registro representa el mejor desempeño histórico para el documento argentino.

En años anteriores, nuestro país estuvo en las posiciones 17 (2025) y 16 (2024), mientras que su peor registro fue el puesto 26° en 2010.