Cuáles son los mejores destinos turísticos para realizar free tours

GuruWalk, la plataforma internacional de experiencias turísticas y culturales y referente en el ámbito de los free tours, anunció los ganadores de los GuruWalk Awards 2026, premios que reconocen a los guías y recorridos mejor valorados del último año.

Madrid y Lisboa sobresalen este año entre los destinos mejor valorados. El galardón al mejor free tour del mundo en español fue para un recorrido de Tourstilla por el casco histórico madrileño, mientras que el premio al mejor free tour en otros idiomas recayó en Tours Of My Life por su propuesta en Lisboa.

La edición 2026 también evidencia el auge de experiencias variadas y especializadas, como free tours gastronómicos, LGTBI, para solo travelers, recorridos de misterios y leyendas y propuestas inmersivas. La expansión global del formato se refleja en regiones como Asia, Norteamérica y Latinoamérica, con experiencias destacadas en Kioto, Estambul, Nueva York y Santiago de Chile.

Además de los mejores tours por región, los premios incluyeron reconocimientos a las mejores agencias y a guías freelance en distintas categorías. La lista completa está disponible en la web oficial de los GuruWalk Awards 2026.

Tras el éxito de su primera edición en 2025, los premios sumaron nuevas categorías y una selección que refleja la diversidad temática y geográfica del sector. La elección de ganadores se basó en métricas internas, valoraciones verificadas de los viajeros, número de reservas y rendimiento sostenido durante 2025.

Belén Casanova, Head of Supply en GuruWalk, destacó que esta edición “ofrece una radiografía de cómo están evolucionando las experiencias turísticas a nivel global: tours cada vez más especializados, más humanos y con un fuerte vínculo con la identidad local”.

Los GuruWalk Awards nacen para reconocer la labor de los guías que ayudan a millones de viajeros a conectar con nuevas culturas de forma cercana y auténtica. La metodología combina métricas internas, valoraciones verificadas y la evolución de cada experiencia a lo largo del año.

Los free tours son recorridos guiados —históricos, culturales, temáticos o gastronómicos— en los que los viajeros no pagan un precio fijo por adelantado, sino que al finalizar la experiencia eligen cuánto aportar en función de su satisfacción. Este modelo democratizó el acceso a recorridos guiados en todo el mundo y potenció el trabajo de miles de guías independientes, ofreciendo experiencias más cercanas, auténticas y accesibles.

Argentina también forma parte del crecimiento global del formato. Destinos como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Bariloche han consolidado una oferta creciente y diversa de free tours, desde recorridos históricos por los barrios más emblemáticos hasta propuestas temáticas que abarcan arte urbano, tango, gastronomía local y circuitos fotográficos.

En Buenos Aires, en particular, el free tour se ha convertido en una de las actividades preferidas por los viajeros internacionales, impulsando tanto la visibilidad de guías independientes como el desarrollo de experiencias culturales innovadoras.

GuruWalk, fundada en Valencia en 2017, se ha consolidado como referente global del sector con presencia en más de 800 destinos y 120 países. Cada mes conecta a más de 300.000 viajeros con guías locales, sumando más de 10 millones de usuarios desde su creación. En 2025 amplió su oferta incorporando actividades turísticas de pago fijo, visitas a museos, excursiones, catas, experiencias gastronómicas y actividades de aventura