Cuáles son las zonas de Mendoza que se encuentran bajo alerta por calor extremo
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia por temperaturas extremas en el sur de Mendoza. Hasta cuándo.
Las altas temperaturas llegaron a Mendoza y, por lo que parece, ya para quedarse. Si bien falta poco menos de un mes para el verano, las máximas ya superan cómodamente los 30ºC y algunas zonas de la provincia se encuentran bajo alerta por calor extremo.
Es el caso de San Rafael y General Alvear que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.
Te Podría Interesar
Calor extremo: qué representa el nivel amarillo
El nivel amarillo representa un efecto “leve a moderado” en la salud. Las altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como infantes, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Según el pronóstico extendido, las máximas rondarán los 35ºC hasta el jueves por lo menos en San Rafael. Mientras que el viernes se espera un brusco descenso con una máxima de 28ºC. Lo mismo se anuncia para General Alvear.
En tanto que Contingencias Climáticas anuncia una máxima de 36ºC para el martes y una de 37ºC para el miércoles.
¿Sos team frío o team calor?
Recomendaciones del SMN
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.