Cuáles son las zonas de Mendoza que se encuentran bajo alerta por calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia por temperaturas extremas en el sur de Mendoza. Hasta cuándo.

Las altas temperaturas llegaron a Mendoza y, por lo que parece, ya para quedarse. Si bien falta poco menos de un mes para el verano, las máximas ya superan cómodamente los 30ºC y algunas zonas de la provincia se encuentran bajo alerta por calor extremo.

Es el caso de San Rafael y General Alvear que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

temperaturas extrenas Según el SMN, hay zonas de Mendoza bajo alerta por calor extremo. Calor extremo: qué representa el nivel amarillo El nivel amarillo representa un efecto “leve a moderado” en la salud. Las altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como infantes, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Según el pronóstico extendido, las máximas rondarán los 35ºC hasta el jueves por lo menos en San Rafael. Mientras que el viernes se espera un brusco descenso con una máxima de 28ºC. Lo mismo se anuncia para General Alvear.

En tanto que Contingencias Climáticas anuncia una máxima de 36ºC para el martes y una de 37ºC para el miércoles.