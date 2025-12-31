Cuáles son las provincias en las que puede llover este 31 a la noche

Estas provincias podrían tener lluvias durante la noche del 31 de diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional, y obligar a cambiar los planes para la cena de Año Nuevo.

La llegada del Año Nuevo suele encontrar a muchas familias organizando la mesa afuera, pero este 31 de diciembre varias provincias del país podrían tener lluvias durante la noche, lo que obliga a estar atentos al pronóstico antes de decidir si la cena será al aire libre o bajo techo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, desde las 19 se esperan precipitaciones en distintas provincias del norte y del oeste argentino, con algunos focos donde las lluvias podrían ser más intensas.

Provincias del norte con lluvias desde la tarde Entre las provincias con mayor probabilidad de lluvias durante la noche del 31 se encuentran Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy y Catamarca. En gran parte de estos territorios se prevén precipitaciones desde la tarde y durante la noche, justo en el horario de la cena de Año Nuevo.

El caso más destacado es Misiones, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. En el norte de Jujuy, en tanto, las lluvias podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas, lo que refuerza la recomendación de evitar cenas al aire libre.

mapa_alertas (45) Las zonas marcadas en amarillo indican las áreas de las provincias donde se esperan lluvias más intensas durante la noche del 31, según el Servicio Meteorológico Nacional. Provincias del oeste donde la lluvia puede sorprender a la noche Otras provincias que podrían tener lluvias durante la noche del 31 son Mendoza, San Juan y San Luis. En estas zonas, especialmente en el este de Mendoza, el oeste de San Luis y el sureste de San Juan, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.