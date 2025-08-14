¿Cuáles son las mejores aplicaciones para estimular el desarrollo cognitivo, según los expertos?

Los especialistas en neurociencias aseguran que fomentar el entrenamiento de la memoria y el razonamiento es posible gracias a estas aplicaciones.

Los especialistas recomiendan usar estas aplicaciones entre 10 y 15 minutos al día.

Actualmente, las aplicaciones cumplen diversas funciones. Desde entretener, hasta informar, las apps de los teléfonos inteligentes pueden ser muy útiles si se las utiliza correctamente. En este sentido, especialistas en neurociencias aseguran que existen aplicaciones que ayudan a estimular las condiciones cognitivas.

Estas plataformas combinan juegos interactivos y ejercicios diseñados para activar diferentes áreas del cerebro, ofreciendo una herramienta innovadora para el entrenamiento cognitivo. Cada una de estas apps presentan diversos enfoques centrados en la experiencia de usuario, ofreciendo funciones específicas para entrenar la memoria, el razonamiento y la atención.

Cognifit: se trata de una app especializada en el desarrollo de juegos y ejercicios diseñados para evaluar y mejorar la memoria, permitiendo monitorizar el progreso y la evolución de las capacidades cognitivas

Lumosity: esta aplicación de entrenamiento cerebral creada por neurocientíficos para mejorar memoria, atención y velocidad mental ofrece juegos y ejercicios personalizados que ayudan a prevenir la pérdida de memoria.

Peak: es una app para entrenamiento cognitivo con progreso adaptativo y personalizado. Posee juegos diseñados para estimular memoria, creatividad, concentración y resolución de problemas.