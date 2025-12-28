Cuáles fueron los aeropuertos del país que alcanzaron mayor nivel de actividad

El mercado aéreo cierra el año con un importante crecimiento que lo ubica en un nivel de actividad récord. Así lo reflejan los datos oficiales difundidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) . Según el organismo, los pasajeros totales transportados en noviembre alcanzaron los 4.392.597 usuarios de aeropuertos . Esto significa 4% de crecimiento contra el récord previo de noviembre 2023 (4.214.471) y 7% más vs. noviembre 2024 (4.098.985)

El récord del segmento internacional (usuarios de aeropuertos) se alcanzó con 1.347.497 pasajeros. Un 14% más que el récord previo de noviembre 2024 (1.181.375)

En cuanto a los movimientos aéreos totales también se alcanzó un récord con 33.914 vuelos, un 2% más contra el récord previo de noviembre 2023 (33.154) y 3% más que en noviembre 2024 (33.017)

En el segmento de cabotaje, el crecimiento también fue sostenido, con una suba respecto de noviembre de 2024, lo que reafirma la expansión continua de la conectividad aérea en la Argentina.

Los pasajeros de cabotaje (usuarios de aeropuertos): 3.045.100, lo que implicó un aumento de 4% contra noviembre de 2024 (2.917.610)

Durante noviembre, distintos aeropuertos del país registraron incrementos significativos en la cantidad de pasajeros respecto al mismo mes de 2024.

Uno de los factores clave detrás de este crecimiento es la descentralización de la conectividad aérea. En noviembre, 157.785 personas volaron directamente al exterior desde aeropuertos del interior del país, sin pasar por Buenos Aires. La cifra representa un 21% más que en 2024 y un 54% en relación con 2023.

En este esquema, Córdoba se consolidó como el principal polo de expansión internacional, con un aumento del 62% en la cantidad de pasajeros. Rutas como Córdoba–Río de Janeiro crecieron un 93%, mientras que los vuelos hacia Ciudad de Panamá aumentaron un 45% y las conexiones con Lima un 17%. Salta también fortaleció su rol regional, con una suba del 32% en el flujo de viajeros.

El mercado doméstico acompañó la tendencia. En noviembre se alcanzaron 3.045.100 pasajeros de cabotaje, un 4% más que en 2024. Aeropuertos como Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%) registraron los mayores crecimientos, reflejando una expansión que ya no se limita a los grandes centros urbanos.

La aviación aerocomercial se ubica entre los sectores económico que muestran mayor recuperación en los últimos tiempos. Desde hace meses viene registrando una mejora sostenida, tanto en el segmento de cabotaje como internacional.

Después del derrumbe de las operaciones, como consecuencia de la pandemia, en 2020, la actividad aérea viene creciendo año tras años, aunque por distintos motivos.

Hasta fin de 2023, la demanda era sostenida por la gran cantidad de extranjeros que llegaban al país, beneficiados por la brecha cambiaria, mientras que los viajeros argentinos estaban incentivados por los subsidios que se otorgaban mediante las distintas etapas del plan PreViaje.

Con el inicio del gobierno de Javier Milei se puso fin a ese sistema de subsidios y también desapareció la ventaja que atraía turistas extranjeros con dos tipos de cambios con valores muy diferentes.

El actual tipo de cambio ya no es tan conveniente para quienes llegan a la Argentina, aunque se sostiene una buena afluencia de extranjeros. En tanto, el movimiento de viajeros argentinos sigue creciendo.

La mejora del poder adquisitivo de una parte de la sociedad y la mayor competencia aérea con pasajes más accesibles pueden explicar esta tendencia.