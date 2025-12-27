Por obras en Aeroparque cancelaron una serie de vuelos que afectaron a Mendoza

El tráfico aéreo se resintió este sábado luego de una serie de tareas en la pista del aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires hubo una serie de cancelaciones y desvíos de vuelos a raíz de las tareas de mantenimiento que debieron realizarse en la cabecera de la pista, debido a un desprendimiento del asfalto. La situación afectó a una serie de vuelos que debían partir al aeropuerto Francisco Gabrielli de Mendoza.

La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17, debido a tareas de mantenimiento en un sector lindante a la cabecera sur de la pista, ya que no se pudieron concluir con los trabajos en el tiempo previsto.

A partir de las 17 se reanudaron las operaciones, tanto de despegues como de aterrizajes, pero seguramente las demoras continuarán durante el resto del día, debido al denominado efecto “dominó” tanto por los vuelos que no pudieron despegar como por aquellos que fueron desviados a Ezeiza y deben retornar para retomar sus servicios.

image Las obras en Aeroparque. Noticias Argentinas Afectación en Mendoza La situación afectó a las operación también en la provincia. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que salía a Mendoza a las 16 debió reprogramarse a las 20.30. Otro de la misma aerolínea que salía a las 19.30 también fue demorado a las 20.20.

Asimismo, un vuelo de la aerolínea FlyBondi que partía desde Mendoza a las 15.25 fue cancelado (aunque esto puede explicarse por la cancelación de otro anterior que salía desde Aeroparque hacia Mendoza). También otro de Aerolíneas Argentinas que despegó en Mendoza a las 15.15 con destino a Aeroparque fue desviado.