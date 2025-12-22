Para el verano: la última medida de los aeropuertos con el carry on y las bebidas

Las normas de seguridad de los aeropuertos para viajar en avión recibieron una modificación que impacta a los pasajeros que llevan líquidos en su equipaje de mano o carry on . La actualización permite transportar una mayor cantidad de líquidos y bebidas alcohólicas a bordo, una flexibilización que muchos viajeros esperaban.

Las reglas tradicionales sobre lo que se puede y no se puede llevar en la cabina han sido revisadas recientemente, especialmente en puntos de partida como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , donde ahora se habilita el traslado de estas sustancias en el equipaje de mano, una medida clave para el verano .

Según lo anunciado, los pasajeros podrán incluir bebidas alcohólicas dentro del equipaje de mano , siempre que se cumplan ciertas condiciones de seguridad establecidas por las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias.

Además, para evitar roturas o derrames, las botellas deberán estar bien embaladas y protegidas en el interior del equipaje de mano.

El permiso aplica exclusivamente a personas mayores de 18 años .

Las botellas deben permanecer cerradas durante todo el vuelo y no se podrán consumir durante el trayecto.

Cada viajero podrá transportar hasta 5 litros en total , siempre que cada botella no supere 1 litro de capacidad .

Solo se aceptarán bebidas con una graduación alcohólica inferior al 70 % de alcohol por volumen .

Te cuento mis mejores tips para armar el carry on ideal. Foto: Shutterstock Armar una carry-on siempre fue un tema antes de ir a los aeropuertos.

Aunque la medida ha sido implementada en Ezeiza y podría facilitar la vida de muchos viajeros, no todos los aeropuertos del mundo han adoptado la misma flexibilización. En numerosos destinos aún se mantienen las restricciones tradicionales sobre líquidos en la cabina.

Por ejemplo, en vuelos con destino a Estados Unidos aún no está permitido llevar líquidos que superen los límites anteriores, por lo que las bebidas alcohólicas o contenedores grandes no podrán ingresar a la cabina en esos itinerarios.