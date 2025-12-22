Banco Nación: cuánto arranca la cuota si pedís $87 millones con crédito hipotecario

El Banco Nación atravesó un año con mucho movimiento en créditos hipotecarios. El arranque fue fuerte, con demanda sostenida. Después llegaron ajustes por la inestabilidad económica. En las últimas semanas, el escenario volvió a cambiar. Tras las elecciones, no hubo una baja del scoring y, además, subió la tasa de interés anual.

Aun así, el préstamo sigue entre los más buscados. También se mantiene como una opción destacada por varios de sus requisitos.

Cómo funciona el crédito hipotecario UVA del Banco Nación El crédito se maneja en UVA, es decir, se actualiza según el índice de precios. El valor de la UVA se consulta todos los días con la referencia que publica el Banco Central. Las cuotas se pagan de manera mensual y se calculan con el sistema francés. El monto máximo a solicitar ronda los $390 millones. En cuanto al destino, se vincula a vivienda. Y hay un límite clave: el banco financia como tope el 75% del valor del inmueble. Eso implica que el solicitante debe contar con un aporte propio para completar el precio.

Un punto que suele aparecer en las consultas es quién puede acceder. El Banco Nación se destaca porque ofrece condiciones similares tanto para clientes como para quienes no lo son. Esa característica sostiene parte de la demanda. Pero el funcionamiento UVA marca un límite al momento de hacer cuentas a largo plazo. Los valores cambian con el tiempo. Por eso, la estimación más concreta suele ser la de la primera cuota, no la de toda la vida del préstamo.

el-credito-hipotecario-sigue-despertando-fuerte-interes-el-ultimo-tiempo-y-la-tendencia-se-consolida-2025-foto-shutterstock Requisitos y la lupa sobre el scoring Además de las condiciones del producto, hay requisitos económicos básicos. El ingreso mínimo no es un número fijo. Depende del monto solicitado. Se evalúa estabilidad y antigüedad laboral, como sucede en la mayoría de los bancos. También se mira el historial crediticio, porque refleja cómo se afrontaron compromisos anteriores. Otro requisito es el ahorro previo. Esto se relaciona con el 75% de cobertura máxima. El solicitante necesita el resto del valor de la propiedad. Y aparece una regla práctica: la cuota no debería superar entre el 30% y el 35% de los ingresos.