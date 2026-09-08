Cuál es la variante del Covid que circula en Argentina: qué se sabe y qué advirtió una especialista

La Dirección de Epidemiología confirmó este martes los primeros tres casos de la variante BA.3.2 de SARS-CoV-2 ( Covid ) en Argentina , detectados en residentes de la provincia de Buenos Aires. Ante la aparición de esta variante, la infectóloga Florencia Cahn explicó que, hasta el momento, no existen evidencias de que provoque cuadros más graves ni represente un riesgo adicional para la población.

La especialista y presidenta de la Sociedad de Vacunología aclaró que BA.3.2 “no es una nueva cepa”, sino un sublinaje o variante perteneciente a la familia de Ómicron , responsable de las variantes de Covid que circularon durante el último tiempo. Según señaló, su identificación en el país constituye principalmente una novedad desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica.

Cahn remarcó además que los datos disponibles hasta ahora no muestran diferencias importantes respecto de otras variantes en circulación. “No existe evidencia que este tipo de variante genere una enfermedad más grave”, sostuvo la infectóloga. También indicó que BA.3.2 no presenta, por el momento, un cuadro clínico diferente al observado con otros linajes del coronavirus.

La detección fue informada a través del Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica 34. Los análisis fueron realizados por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán y permitieron identificar tres casos de BA.3.2 en personas residentes de la provincia de Buenos Aires.

Las muestras analizadas corresponden al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. De acuerdo con el documento, los tres pacientes evolucionaron favorablemente aunque uno de ellos necesitó internación, por “comorbilidades previas”.

Por qué BA.3.2 continúa bajo vigilancia

Para Cahn, el punto central es diferenciar la detección de una variante de la aparición de un nuevo riesgo sanitario. “Hasta el momento, la variante 3.2 de COVID no muestra evidencia de producir una enfermedad más grave, ni representa un riesgo adicional para la salud pública”, explicó. Sin embargo, agregó que sus características virológicas justifican que continúe bajo vigilancia.

El BEN también plantea la necesidad de mantener la vigilancia virológica y epidemiológica, además del seguimiento de los indicadores de gravedad. El objetivo es observar la introducción de nuevas variantes y determinar su comportamiento en términos de transmisibilidad, severidad y eventual impacto sobre las medidas de prevención y control.

De Sudáfrica a la detección en Buenos Aires

BA.3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024. Desciende de Ómicron BA.3 y fue clasificada internacionalmente como Variante Bajo Monitoreo. Durante los primeros meses de 2026 amplió su presencia geográfica y llegó a representar cerca del 20% de las secuencias notificadas globalmente durante las semanas 4 y 5, aunque con diferencias entre países.

Hasta febrero había sido identificada en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía. En la Región de las Américas se habían informado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa. Según el boletín, antes de su identificación en Argentina no existían reportes de BA.3.2 en otros países de Sudamérica.

La aparición de estos tres casos, de acuerdo con el informe, también muestra la capacidad del sistema argentino de vigilancia genómica para detectar nuevos sublinajes. Cahn insistió, en ese sentido, en que el hallazgo debe interpretarse dentro del monitoreo habitual del coronavirus y no como evidencia, hasta ahora, de una variante asociada a mayor gravedad.