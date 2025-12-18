Cuál es la cadena de comida rápida que llega al conurbano bonaerense

Milanga, la empresa argentina que cierra el año con 12 sucursales en todo el país, desembarcó en un centro comercial del conurbano bonaerense.

Milanga, la cadena argentina especializada en sándwiches de milanesa, sumó un nuevo punto de venta en el oeste del conurbano bonaerense con la apertura de su segundo local en San Justo. El espacio de comida rápida se inauguró la semana pasada y está ubicado en el patio de comidas del Shopping San Justo.

El nuevo local se encuentra emplazado en el centro del sector gastronómico del shopping, junto a las principales cadenas de fast food. La apertura implicó la creación de entre 15 y 20 puestos de trabajo y se suma al primer local de la marca en San Justo, que abrió en agosto de este año.

Con esta incorporación, Milanga cerrará 2025 con 12 locales operativos y continuará avanzando en su estrategia de crecimiento en centros comerciales y zonas de alto tránsito. El plan de expansión incluye no solo nuevas aperturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sino también los primeros pasos hacia una expansión regional.

Expansión, empleo y proyección regional El crecimiento de la red de locales vino acompañado de una ampliación de su estructura operativa. Actualmente, la empresa supera los 300 colaboradores entre sus puntos de venta, la planta productiva y las áreas de gestión, al tiempo que impulsa la profesionalización de sus procesos y la consolidación de su modelo de franquicias.

“Estamos muy orgullosos de sumar nuestro segundo punto en San Justo, una plaza clave para la marca. Cada apertura representa más empleo y nuevas oportunidades para seguir llevando un producto emblemático de la gastronomía argentina a más personas”, señaló Agustín Ghio, socio y cofundador de Milanga.