Cuál es el salario pretendido promedio que se pide en las búsquedas laborales

El salario pretendido promedio alcanzó en noviembre los 1.798.322 pesos por mes. Esto representa un aumento del 0,11% respecto al mes anterior. Respecto a la inflación el salario pretendido promedio se ubica 2,39 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%, según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la app especializada en empleo de Latinoamérica.

Entre enero y noviembre del 2025, el salario pretendido aumentó un 39,85%, ubicándose 11,95% puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (27,9%). En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 41,78%, superando la inflación interanual del 31,4%.

“En noviembre, el salario pretendido promedio registró un incremento del 0,11% respecto al mes anterior. En comparación con la inflación, el incremento de noviembre se ubica 2,39 puntos porcentuales por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,5%. Sin embargo, en el acumulado anual e interanual el salario pretendido continúa en alza, superando la inflación acumulada en los mismos períodos”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Según el seniority del puesto, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe en noviembre fue de 2.633.088 pesos por mes, con un aumento de 1,67% respecto al mes anterior; en la categoría semi senior y senior fue de 1.811.826 pesos por mes, con una disminución de 1,02%; y en los niveles junior fue de 1.295.552 pesos por mes con un incremento del 3,07%.

En las posiciones junior, el sector de Recursos Humanos es el que presenta la mayor pretensión salarial durante noviembre, con 1.560.750 pesos por mes. Le siguen el área de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.370.338 pesos por mes; y Administración y Finanzas con 1.356.250 pesos por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que es de 1.295.552 pesos por mes.

Las mayores subas en el acumulado anual se dan en el sector Recursos Humanos, con un aumento del 53,39%. Por el contrario, Tecnología y Sistemas es el de menor aumento, con un 27,58%. El acumulado anual en las posiciones junior es de 38,54%.

En las posiciones semi senior y senior, los mayores salarios pretendidos son para el área de Producción, Abastecimiento y Logística con 2.121.154 pesos por mes. Le siguen Recursos Humanos con 1.970.000 pesos por mes; Tecnología y Sistemas con 1.950.000 pesos por mes; y Administración y Finanzas con 1.881.667 pesos por mes. El resto de los sectores se encuentran por debajo del promedio semi senior y senior que es de 1.811.826 pesos por mes.

En el acumulado anual, el sector de Marketing y Comunicación es el que presenta el mayor incremento en este segmento, con una suba de 45,35%. Mientras que el sector Recursos Humanos es el de menor crecimiento con 23,90%. El acumulado promedio para las posiciones semi senior y senior es de 36,09%.

Durante noviembre, Impuestos presentó el salario pretendido más alto para las posiciones de supervisor y jefe, con 4.600.000 pesos por mes. En el caso de los puestos semi senior y senior, el rol con la pretensión salarial más alta es la de Minería, Petróleo y Gas, con 3.300.000 pesos por mes; y para el segmento junior es Planeamiento Económico Financiero, con 2.012.500 pesos por mes.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos son Mantenimiento y Limpieza con 825.000 pesos por mes en el sector junior; Camareros con 900.000 pesos por mes para los niveles semi senior y senior; y Telemarketing con 975.000 pesos por mes para el segmento de supervisor o jefe.

Las posiciones junior con mejores remuneraciones en cada sector fueron Planeamiento Económico Financiero de la categoría Administración y Finanzas con 2.012.500 pesos por mes; Programación de Producción de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.975.000 pesos por mes; Minería, Petróleo y Gas de Otros con 1.975.000 pesos por mes; Relaciones Institucionales y Públicas de Marketing y Comunicación con 1.937.500 pesos por mes; Análisis de Datos de Tecnología y Sistemas 1.925.000 pesos por mes; Capacitación de Recursos Humanos con 1.850.000 pesos por mes; y Planeamiento Comercial de Comercial con 1.425.000 pesos por mes.

Los puestos junior que tienen los salarios más bajos en cada área son Mantenimiento y Limpieza del segmento Otros con 825.000 pesos por mes; Telemarketing de Comercial con 845.000 pesos por mes; Operaciones de Producción, Abastecimiento y Logística con 925.000 pesos por mes; Creatividad de Marketing y Comunicación con 931.250 pesos por mes; Recepcionista de Administración y Finanzas con 975.000 pesos por mes; Data Entry de Tecnología y Sistemas con 1.012.500 pesos por mes; y Administración de Personal de Recursos Humanos con 1.316.250 pesos por mes.

En lo que respecta a las posiciones semi senior y senior, los puestos con la pretensión salarial más alta en cada sector son Minería, Petróleo y Gas del segmento Otros con 3.300.000 pesos por mes; Programación de Producción de Producción, Abastecimiento y Logística con 3.000.000 pesos por mes; Liderazgo de Proyecto de Tecnología y Sistemas con 2.950.000 pesos por mes; Análisis de Riesgos de Administración y Finanzas con 2.600.000 pesos por mes; Capacitación de Recursos Humanos con 2.400.000 pesos por mes; Responsabilidad Social de Marketing y Comunicación con 2.275.000 pesos por mes; y Planeamiento Comercial de Comercial con 1.750.000 pesos por mes.

Los puestos semi senior y senior con sueldos más bajos en cada área fueron: Camareros del segmento Otros 900.000 pesos por mes; Recepcionista de Administración y Finanzas con 1.100.000 pesos por mes; Data Entry de Tecnología y Sistemas con 1.100.000 pesos por mes; Atención al Cliente de Comercial con 1.150.000 pesos por mes; Creatividad de Marketing y Comunicación con 1.200.000 pesos por mes; Producción de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.250.000 pesos por mes; y Selección de Recursos Humanos con 1.550.000 pesos por mes.