Cuál es el festival para disfrutar este fin de semana en Godoy Cruz, con entrada libre y gratuita

El Parque San Vicente se convierte en escenario de encuentro cultural, gastronomía y solidaridad con la llegada del Festival AMEGAM 2025. La 9° edición se realizará desde este viernes 26 al domingo 28 de septiembre, con una propuesta pensada para toda la familia y entrada libre y gratuita.

Organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz en conjunto con la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil, el evento reúne música en vivo, actividades recreativas, feria de emprendedores y un fuerte compromiso social. Al respecto, el intendente Diego Costarelli destacó: “El Festival no solo busca entretener, sino también generar un impacto positivo en la comunidad. Es un espacio donde la música, la gastronomía y la solidaridad se encuentran”.

El festival abrirá sus puertas el viernes desde las 18 horas. La primera jornada estará dedicada al rock nacional, con tributos a íconos como Los Redondos, Soda Stereo, Charly García y Babasónicos.

Además, subirán al escenario bandas locales como Bendita Úrsula, Superhéroes, Jessicos y Boka Negra, que aportarán su impronta a una noche cargada de energía y nostalgia.

Sábado de fiesta popular con Los Playeros

El sábado, el Parque San Vicente abrirá al mediodía con propuestas gastronómicas y recreativas para toda la familia. Sin embargo, el gran momento llegará a las 20:30, cuando Los Playeros, referentes históricos de la movida tropical, enciendan el baile con su repertorio inconfundible.

La jornada también contará con las presentaciones de Los Tequila, Qaraduras y La Klave, en una grilla musical ideal para quienes buscan disfrutar al ritmo de la cumbia y otros géneros populares.

Domingo 28: Fidel Nadal como cierre estelar

La tercera jornada será la más familiar, con actividades desde el mediodía. Habrá juegos infantiles, inflables, sorteos, deportes y propuestas gastronómicas que abarcarán desde platos tradicionales hasta alternativas vegetarianas.

La tarde avanzará con clases de salsa del bailarín Esteban Guirin y sets de DJ a cargo de Nico Carbajal b2b Fabián Ginart. El broche de oro llegará a las 22 horas con Fidel Nadal, una de las voces más emblemáticas del reggae y el mestizaje musical en Latinoamérica. Su show marcará el cierre del festival con un mensaje de unión y energía positiva.

Diversidad de propuestas y compromiso solidario

Más de 30 foodtrucks desplegarán opciones de comidas típicas, bebidas y postres. En paralelo, la feria Ando Feriando reunirá a más de 60 emprendedores locales con productos artesanales y creativos. El espacio también será Pet Friendly, con actividades dedicadas al cuidado animal gracias a la ONG MUA (Manada Unida por los Animales), que promoverá la adopción responsable.

Por otro lado, la Fundación De Todo Corazón y distintas instituciones solidarias estarán presentes con alcancías distribuidas en el parque para recaudar fondos destinados a proyectos comunitarios.

Un festival para disfrutar y compartir

El Festival AMEGAM 2025 promete tres días donde la gastronomía será puente de encuentro, la música motor de alegría y la solidaridad el corazón del evento. Con entrada gratuita, la invitación está abierta a vecinos de Godoy Cruz y a todos los mendocinos que deseen disfrutar de una experiencia cultural y social única.