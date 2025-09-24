Llega a Godoy Cruz la segunda edición de un festival que fue todo un éxito

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció una nueva edición del Festival Mendocino del Lomo , que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre a partir de las 19 horas, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. El evento combina tradición, gastronomía y propuestas culturales, con el objetivo de revalorizar el tradicional plato .

El Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz declaró al lomo como patrimonio cultural intangible del departamento. En ese marco, el festival busca destacar al clásico sándwich no solo como una preparación gastronómica, sino también como un elemento de identidad local. “El lomo trasciende lo culinario y se ha convertido en parte de la cultura godoicruceña”, señalaron desde el municipio.

Esta propuesta también se articula con el Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, impulsado por el gobierno provincial, con el propósito de rescatar y difundir productos típicos de la región.

El festival incluye un concurso que tendrá dos categorías principales:

Los concursantes, representantes de locales gastronómicos de Godoy Cruz y del Gran Mendoza, cocinarán en vivo durante el festival. El jurado evaluará creatividad, técnica, sabor, presentación y uso de productos regionales.

lomos godoy cruz1 Godoy Cruz presenta una nueva edición del Festival Mendocino del Lomo. Prensa Godoy Cruz

Público protagonista y premios

El público también tendrá un rol central en el evento. Quienes consigan vouchers en locales adheridos podrán canjearlos por un lomo gratuito y acceder a entradas para la Fiesta de la Cerveza. Además, se habilitará una votación online para elegir al “Lomo Popular 2025”.

El jurado estará integrado por especialistas del Instituto Gastronómico de las Américas y reconocidos chefs mendocinos. Se otorgarán menciones a la mejor presentación, mejor sabor, técnicas de cocción y mejor uso de productos identitarios.

Comercios participantes

En total, participarán 14 locales gastronómicos, de los cuales 9 pertenecen a Godoy Cruz y 5 provienen de departamentos vecinos. Entre los locales locales se destacan: Don Mateo Casa Comidas, Del Monte Lomos, Olive Gluten Free, La Colina Parrilla, La Bodegona, El Quincho Resto Bar, Ñam Lomos, Esquina Oeste y Sanguchitos Ya.

Por otra parte, los invitados serán: La Fábrica de Lomos (Ciudad de Mendoza), Café Kanela Food (Guaymallén), Hoy Cocina Nieto (Luján de Cuyo), Mechados (Maipú) y Del Toro Lomos (Las Heras).