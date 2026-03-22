Cristina Schiavi. El arte de desdoblar la mirada

Por favor… ¿Tenés algo más fofo? Algo como el lugar del otro… Y mucho más que el humedal de la tradición… Cristina es resistente. Lo que parece no lo es. Ella, frente a la realidad incontenible, nos desnuda. Porque su mirada es la más volátil desnudez.

El arte es una capa que ella se quita. Y regresa a ella…

Sus sueños no callan. No murmuran…

El suspiro es grito.

“Convertir la interpretación en un momento de adivinación” susurra… al transpasar lo espacial a puro pulso geométrico.

La obra de Schiavi siempre es una confesión. Es su épica gestual…

Es su andar a mitad de camino entre lo monumental, la gigantez urbana del mural y lo arduo de instalar el ápice de su mirada.

Es su marea…

Juan Barros (2) La obra de Schiavi siempre es una confesión y una mirada Ilustración de Juan Barros.

Un conjuro y la tentación de las promesas

Ella denuncia. La remuneración de la desigualdad nos abisma en el acantilado de la cultura.

Cristina Schiavi representa la novedad de la cartografía.

Y consensuar al modo de un vigía…

Un desaire epistemológico por añadidura adviene identidad.

Nos interpelan muñecos de peluche, el anhelo del moño en las cintas de regalo, borbotones de corazón, las intervenciones en espacios públicos en las que derrapa la mirada.

La empatía es una señal de desvío.

El “cómo” del “qué”.

El borde es el puente.

Sobrevive el afán…

El círculo es el contrapunto.

Su obra es un gemido: ¡Soy Cristina!

El cuerpo es un pedestal: la militancia, el activismo, un hecho político.

La resistencia del “mundo fofo”.

Juan Barros