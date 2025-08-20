Cortes en ruta 40 y ruta 7: el jueves reanudan el traslado del reactor de IMPSA a YPF

Las autoridades informaron que el jueves a las 7 se retomará el operativo para trasladar el reactor fabricado por Impsa a la refinería de YPF en Luján de Cuyo . Desde la Policía vial indicaron que habrá cortes y desvíos en la ruta 7 .

Este jueves a partir de las 7 de la mañana se reanudarán los trabajos de traslado del reactor de hidrodesulfuración fabricado por Impsa , que se dirige hacia la destilería de YPF en Luján de Cuyo.

Durante la jornada, el tránsito en la ruta 7 permanecerá interrumpido en una primera etapa entre el empalme con la ruta 40 y la calle Cochabamba, hasta las 8. Luego, el corte se extenderá hasta la variante ruta provincial 84. La interrupción se mantendrá durante toda la operación, que se estima finalizará hacia el mediodía.

La Policía Vial informó que se registrarán cortes y desvíos en la zona de la bajada hacia el oeste. El tránsito será derivado en la intersección con calle 84 para impedir la llegada de vehículos al puente por donde debe cruzar la estructura.

Un puente está siendo apuntalado para que pase el reactor

Quienes se dirijan hacia alta montaña no podrán acceder por la intersección de ruta 7 y 40. En su lugar, el tránsito será canalizado por calle Olavarría.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y considerar rutas alternativas para evitar demoras.

Recorrido reactor Impsa

Operativo interrumpido

El recorrido se frenó en la ruta 40 antes de la intersección con la ruta 7 (frente a calle Los Ciruelos por la lateral oeste), donde el reactor permanecerá hasta mañana a las 7 ya que se finalizaron los trabajos de apuntalamiento en el puente.

El inconveniente surgió porque el puente de la ruta 7 sobre la ruta provincial 15 (entre Agrelo y Perdriel) no estaba en condiciones de soportar el peso, ya que tolera únicamente 40 toneladas y el reactor pesa 456 toneladas.

puente ruta 7 ruta 14 reactor impsa 2 Operarios trabajaron en un apuntalamiento del puente para que el reactor pueda avanzar. MILAGROS LOSTES - MDZ

Desde este miércoles por la mañana comenzaron las tareas de apuntalamiento en la zona crítica para garantizar que el traslado pueda continuar. Los trabajadores armaron una estructura de aluminio que funciona como andamio, con placas de base y listones fijados a la parte inferior del puente. Esta estructura tiene como objetivo principal darle mayor resistencia al puente para que pueda avanzar el reactor por allí.