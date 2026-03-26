Cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y otros siete departamentos este viernes: todas las zonas afectadas
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 27 de marzo. Las interrupciones del servicio responden a tareas de mantenimiento programadas que se realizan de manera periódica para optimizar la red eléctrica.
De acuerdo al detalle difundido, serán nueve los departamentos alcanzados a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 27 de marzo
Ciudad
- En calle Rivadavia, entre Perú y 25 de Mayo, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre la Lateral Sur del Acceso Este y calles Paso de los Patos, Adolfo Calle y Alem. De 9.45 a 13.45 h.
Las Heras
- En la Ruta Provincial N°52, hacia el este de Ruta Provincial N°39; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta N°7; Penitentes. De 11.30 a 15.30 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°16, hacia el sur de calle El Bajo, y adyacencias; El Carrilzal. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Mosconi, Islas Orcadas del Sur, Puerto Argentino y San Martín; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Vieytes, entre Emilio Civit y Palma. En el barrio Los Aromos y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Alejandro Suárez, Pablo Pescara, Tropero Sosa, Palma, Maza y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de la escuela Palma. En el barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 10.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle La Consulta, entre La Argentina y Derqui. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Dante, 1.200 metros hacia el este de la Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En el Carril Nacional, entre calles Estrella y Agüero. De 14.30 a 18.30 h.
- En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Administración. En calle Administración, entre Guanda y Carril Calise Nacional. En calle Pellegrini, entre Ruta Nacional N°40 y Carril Calise Nacional. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle Rawson, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. En barrio TAC y en bodega La Abeja. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Coronel Campos, Balcarce, Venezuela y Deoclecio García. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Necochea, Pedro Vargas, Benielli y Olaguer Feliú. De 9.00 a 13.00 h.