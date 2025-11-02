Cortes de calles en Buenos Aires por el Ironman 70.3: horarios y zonas afectadas

Más de 1.300 triatletas competirán este domingo en la competición. Habrá cortes de tránsito desde las 3:30 de la mañana hasta la noche.

A raíz del Ironman, que atravesará varios puntos de la ciudad, habrá distintos cortes de tránsito.

Este domingo desde las 6 de la mañana se correrá el Ironman 70.3 Buenos Aires, una de las pruebas de triatlón más exigentes del mundo donde participarán más de 1.300 atletas de 31 países. La competición recorrerá distintos puntos de la ciudad, lo que implicará algunos cortes de tránsito, totales o momentáneos.

Este recorrido, que abarca natación, ciclismo y carrera a pie, comenzará con 1,9 kilómetros de natación en el Lago de Regatas de Palermo, seguirá con 90 kilómetros de ciclismo por avenidas y autopistas porteñas y finalizará con 21,1 kilómetros de trote en los Bosques de Palermo, completando las 70.3 millas del tradicional medio Ironman.

Cortes de tránsito y calles afectadas Desde las 3:30 de la madrugada del domingo y hasta la noche, el tránsito en varios barrios porteños se verá restringido por el paso de los triatletas. Los cortes, que serán totales, momentáneos o sucesivos, afectarán zonas de Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez.

Ironman (1) El recorrido que tendrán que hacer los competidores. Entre las calles y avenidas afectadas se encuentran: Andrés Bello

De los Ombúes

Ernesto Tornquist

Agustín Méndez

Intendente Pinedo

Valentín Alsina

La Pampa

Av. Presidente Figueroa Alcorta

Av. Leopoldo Lugones

Autopista Presidente Illia

Paseo del Bajo

Puente Labruna Las autoridades recomiendan evitar circular por estas zonas y utilizar vías alternativas, ya que los cierres se irán modificando de acuerdo con el avance de las etapas de ciclismo y carrera.

Organización y seguridad del evento El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la empresa AUSA, encargada del mantenimiento de las autopistas porteñas, implementará un operativo especial de tránsito y seguridad para garantizar el orden durante toda la jornada.