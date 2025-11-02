Lluvias en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este domingo
Este domingo 2 de noviembre comenzó con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Se espera que la jornada continúe inestable.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 2 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores una jornada inestable que comenzó con lluvias y seguirá con chaparrones.
Por la mañana, la temperatura será de 21°, con una probabilidad de lluvias aisladas de entre 40% y 70%. Se esperan vientos del noreste, con velocidades entre 7 y 12 km/h.
Te Podría Interesar
Luego, a la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 25°, y la probabilidad de chaparrones se ubicará entre el 10% y 40%. Los vientos serán del este, con velocidades de 7 a 12 km/h.
Finalmente, a la noche, la temperatura descenderá hasta los 20°, y se mantendrá una probabilidad de chaparrones de entre 10% y 40%, con vientos del este.
Cómo estará el tiempo esta semana en Buenos Aires
-
Lunes 3 de noviembre: Se espera cielo algo a parcialmente nublado, con una mínima de 18° y una máxima de 29°. Habrá vientos del sector norte durante la mañana y del este hacia la tarde y la noche.
Martes 4 de noviembre: El día será inestable, con una mínima de 18° y una máxima de 25°. Se anticipa una probabilidad de tormentas aisladas (40% a 70%) durante la madrugada y la mañana, seguida de lluvias (40% a 70%) hacia la tarde y la noche.
Miércoles 5 de noviembre: El cielo estará parcialmente nublado, con un descenso de temperatura: mínima de 13° y máxima de 21°. Se esperan vientos del este.
Jueves 6 de noviembre: Se pronostica un cielo nublado durante toda la jornada, con la temperatura más baja de la semana: mínima de 11° y máxima de 20°.
Viernes 7 de noviembre: Se espera una probabilidad de lluvias aisladas (10% a 40%) para la madrugada y la mañana. El cielo estará nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre una mínima de 14° y una máxima de 18°.