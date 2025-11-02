Lluvias en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este domingo

Lunes 3 de noviembre: Se espera cielo algo a parcialmente nublado, con una mínima de 18° y una máxima de 29°. Habrá vientos del sector norte durante la mañana y del este hacia la tarde y la noche.

Martes 4 de noviembre: El día será inestable, con una mínima de 18° y una máxima de 25°. Se anticipa una probabilidad de tormentas aisladas (40% a 70%) durante la madrugada y la mañana, seguida de lluvias (40% a 70%) hacia la tarde y la noche.

Miércoles 5 de noviembre: El cielo estará parcialmente nublado, con un descenso de temperatura: mínima de 13° y máxima de 21°. Se esperan vientos del este.

Jueves 6 de noviembre: Se pronostica un cielo nublado durante toda la jornada, con la temperatura más baja de la semana: mínima de 11° y máxima de 20°.