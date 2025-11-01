Un nuevo atractivo turístico de la Ciudad: abrió el Mirador Obelisco

La estructura está compuesta de un ascensor vidriado que permitirá vistas panorámicas de la ciudad.

Por primera vez en 89 años, marcando un hito turístico y cultural, el monumento abrió las puertas al público con la instalación de un ascensor vidriado que permite el acceso a la cima, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas de la Ciudad.

Este sábado 1° de noviembre quedó inaugurado el Mirador Obelisco, una nueva experiencia turística en Buenos Aires que cambiará la manera de apreciar los paisajes porteños. Se trata de una experiencia donde, a través de turnos rotativos de 15 minutos, se puede disfrutar de una vista sin precedentes del centro porteño-

Una vez en la cúspide, las cuatro ventanas del mirador ofrecen una perspectiva completa del cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes. Desde allí, se puede apreciar el gran trayecto de la avenida más ancha del mundo, el frente del icónico Teatro Colón y la cúpula del Congreso nacional, entre otros grandes atractivos del destino.

Además, la experiencia integra contenido cultural y patrimonial, y una base operativa al servicio de vecinos y turistas. Cabe destacar que todas las obras se realizaron preservando la estructura original del Obelisco, lo que garantiza su protección como Monumento Histórico Nacional.

“Este logro es una clara demostración de lo valioso que resulta el trabajo en conjunto con el sector privado, orientado a optimizar cada rincón de la ciudad. Estamos orgullosos de ser un destino que ofrece opciones turísticas a la altura de las grandes ciudades del mundo”, expresó el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan