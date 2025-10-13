Corte programado en el Acceso Este en horario pico este martes: qué zona se verá afectada

Desde la municipalidad de Guaymallén informaron que hay un corte de tránsito programado en el Acceso Este. Los detalles.

El corte programado en el Acceso Este será el martes 14 de octubre.

Hace unas semanas un socavón en el Acceso Sur obligó a desviar el tránsito en la ruta 40 durante una semana. Ahora, desde la municipalidad de Guaymallén confirmaron que está programado un corte total de tránsito en el Acceso Este en horario pico.

corte en el acceso este Corte de tránsito en el Acceso Este. Municipalidad de Guaymallén Corte en el Acceso Este Hasta el momento se sabe que el corte de tránsito será en el Acceso Este a la altura de la calle Urquiza en la mano que va en sentido oeste-este, es decir, hacia San Martín, Santa Rosa y La Paz. Se trata del cruce que tiene un puente peatonal sobre la ruta 7 y está frente a la Bodega del 900.