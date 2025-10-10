Corte masivo de agua en el Gran Mendoza: terminaron los trabajos y realizan los ajustes finales para restablecer el servicio

El masivo corte de agua potable en el Gran Mendoza comenzó a las 4 de la madrugada de este viernes y los efectos del mismo se extenderán durante varias horas.

El masivo corte de agua potable en el Gran Mendoza comenzó a las 4 de la madrugada de este viernes, tal como lo había anticipado Aysam. La empresa estatal informó que los trabajos se desarrollan según el cronograma previsto y forman parte del proyecto de optimización del sistema de macrodistribución. El objetivo es mejorar la regulación de los acueductos que abastecen a gran parte del área metropolitana, aunque el servicio podría tardar varias horas en normalizarse.

A las 8.30 de la mañana, Aysam confirmó el corte en el acueducto de 1100 mm en cámara de distribución La Puntilla; un corte de 2 acueductos de 600 mm en cámara seca de regulación Benegas y un corte del acueducto de 600 mm en cámara húmeda Benegas. Todas las tareas se realizaron en La Puntilla en forma simultánea. Unas sobre las cámaras de distribución y regulación que va a la Planta Benegas, y otra sobre una cámara de distribución del acueducto 1100.

Corte de agua masivo Debido a las altas temperaturas pronosticadas, que podrían alcanzar los 31 grados, AYSAM solicitó a la población extremar el cuidado del agua. Entre las recomendaciones figuran mantener reservas para consumo básico, evitar el uso del lavarropas, no regar jardines, ni lavar autos, y respetar la prohibición permanente del uso de mangueras. El objetivo es garantizar el abastecimiento mínimo hasta que el sistema recupere su presión habitual.

Las obras principales se concentran en La Puntilla, donde se realizó el corte del acueducto de 1.100 milímetros. Según informó la empresa, los trabajos demandaron una inversión superior a 5,1 millones de dólares. Además, el plan de modernización incluye la instalación de 10 caudalímetros para medir el flujo de agua en tiempo real, un paso clave para mejorar la eficiencia del sistema. AYSAM destacó que el avance de estas obras es fundamental para garantizar la estabilidad del suministro en el futuro, especialmente frente al aumento de la demanda y las condiciones climáticas extremas.

corte de agua aysam Alf Ponce/MDZ Cómo siguen los trabajos Siendo las 14.30 h. finalizaron las siguientes tareas: